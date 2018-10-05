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Тайна человека с клочком бумаги
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Тайна человека с клочком бумаги 

Рамблер 8 часов назад
Фото: Открытые источники
"Случай с таинственным человеком из Сомертона" — один из самых загадочных в истории Австралии. Существует множество теорий о том, кем был человек и как именно он погиб.
Итак, 1 декабря 1948 года на австралийском пляже Сомертон в городе Аделаида нашли тело мужчины 40-45 лет в свитере и двубортном пиджаке, ростом около 180 сантиметров. Никаких документов у мужчины не было, кроме неиспользованного билета на поездку в пригородном поезде от железнодорожного вокзала Аделаиды до станции Хенли-Бич. Прибывшая полиция не обнаружила на его теле следов физического насилия, поэтому причину смерти сразу установить не удалось. Позже предположили, что он мог быть отравлен или же отравился сам.
Особой таинственности делу придает тот факт, что в кармане брюк неопознанного человека нашелся свернутый клочок бумаги, содержащий странную надпись "Тамам Шуд" (Tamam Shud). Как выяснилось позже, бумажка была вырезана из редкого экземпляра собрания сочинений Омара Хайяма. Сам том, из которого вырезали фразу, не скоро, но все же удалось отыскать. На книге были оставлены непонятные надписи, разгадать смысл которых не удалось до сих пор.
На обороте книги карандашом были начертаны пять строчек, одна из которых была перечеркнута:
WRGOABABD
MLIAOI (перечеркнуто)
WTBIMPANETP
MLIABOAIAQC
ITTMTSAMSTGAB.
Рядом с непонятным шифром был записан номер телефона, который привел полицейских к дому молодой медсестры по имени Джестин. Оказалось, что покойного девушка не знала, а вот томик Омара Хайяма одалживала. Однако человек, которому она дала книгу, оказался жив и здоров, что окончательно запутало следствие.
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