Британец «умирал» 9 раз, но все еще жив

На свете живет много людей, страдающих необычными заболеваниями, но этот случай поистине уникальный.

Британец Джейми Пул, проживающий в Лондоне, «отличился» тем, что за свои 29 лет успел "умереть" уже целых девять раз, сообщает Daily Mail.

Впервые молодой человек столкнулся с серьезной опасностью, когда ему было 20 лет. Джейми просто упал без сознания и неделю пролежал в коме. Тогда же врачи поставили ему диагноз — гипертрофическая кардиомиопатия. При этом заболевании у человека внезапно может остановиться сердце, что, собственно, и происходит с молодым человеком.

Как отмечает Пул, организм никак не предупреждает его, что собирается выйти из строя: сердце работает, как часы, никаких недомоганий молодой человек не чувствует, как вдруг, пару секунд спустя, уже лежит бездыханным.

Джейми признается, что поначалу его это сильно пугало, но после девяти подобных случаев он уже научился достаточно спокойно относиться к своей особенности. А его мама, когда звонит сыну по телефону задает ему вопрос: «Ты еще не умирал на этой неделе?».

Врачи еще девять лет назад посоветовали Джейми свести к минимуму физические нагрузки, чтобы не перенапрягать сердце, но молодой человек привык вести активный образ жизни. Пул говорит, что хочет вести нормальный образ жизни: он много путешествует, катается на горных лыжах и сноуборде.

Тем не менее, снизить активность Джейми все же пришлось: в последние пару раз он "умер" всего лишь после коротких пробежек. Врачи установили Джейми специальный прибор, который сам может запустить его сердце, но предупредили молодого человека, что это не панацея: в таком ритме сердце его сможет проработать еще максимум пять лет.

Вердикт специалистов весьма опечалил Пула, но он не собирается сдаваться и планирует в ближайшее время решиться на пересадку сердца.