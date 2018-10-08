Девушка теряет сознание от эмоций

Молодой англичанке Кей Андервуд противопоказано проявлять какие-либо эмоции. Испугавшись чего-то или, наоборот, чему-то порадовавшись, девушка просто падает в обморок.

Впервые Кей потеряла сознание от страха в детстве, когда ее брат чем-то напугал ее. Девочка просто упала на пол, сильно взволновав всю семью. Но буквально через пять минут пришла в норму. Когда подобный инцидент случился еще пару раз, родители Кей всерьез обеспокоились здоровьем дочери и обратились за помощью к специалистам.

Врачи осмотрели девочку и поставили диагноз — катаплексия. При этом необычном заболевании у человека неправильно функционирует гипофиз. Любая сильная эмоция вызывает выброс большого количества гормонов в кровь. Мозг не может с ними справиться и организм просто на некоторое время расслабляет мышцы и «выключается».

Этот недуг, которым «наградила» Кей природа, может проявиться в любом возрасте, в зоне риска как мужчины, так и женщины. При ступ может случиться в любой время и где угодно.

GMTV

Так, например, Кей рассказывает, что близкие уже успели свыкнуться с ее внезапными обмороками, а вот незнакомых людей они очень пугают. Девушка говорит, что было даже несколько случаев, когда она лишалась сознания на улице, а прохожие просто убегали. Об этом ей рассказывали, когда она приходила в себя.

Специалисты пока не могут помочь девушке решить ее проблему. Хотя и предполагают, что можно попробовать «забить» выплеск гормонов резким повышением сахара в крови. Но пока не доказана эффективность этого метода и безопасность для здоровья Кей, применять его на практике врачи опасаются.

Кей ждет вердикта докторов по поводу того, смогут ли они справиться с ее болезнью, но при этом старается жить обычной жизнью: встречается с подругами, ходит в кафе и на прогулки. Правда, от управления автомобилем ей пришлось отказаться: слишком велик риск, что приступ во время поездки за рулем может привести к трагическим последствиям.

А еще Андервуд отмечает, что «бонусом» к болезни стал талант живописца: Кей пишет потрясающие портреты и утверждает, что талант художницы пришел к ней вместе с недугом.