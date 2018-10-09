Путешественники, которые обошли планету пешком

Говорят, что пешие прогулки необходимы человеку. Но что, если речь идет не о ходьбе до булочной и обратно, а о путешествии вокруг земного шара? Эти люди преодолевали огромные расстояния. Причем никто из них не пользовался услугами авиакомпаний и даже не путешествовал автостопом.

Джон Френсис

В 1971 году он стал свидетелем утечки нефти в порту Сан-Франциско. Джон был шокирован столь халатным отношением к природе и окружающей среде. После этого он организовал свою собственную акцию протеста. За 22 года он ни разу не сел в автомобиль. Френсис прошел пешком через всю Америку. В 1973 году он принял обет молчания и не разговаривал почти 17 лет. Все это время он пользовался жестами и писал записки.

Миролюбивая Странница

Милдред Норман стала одной из самых известных пеших путешественниц в истории. В 1952 году она стала первой женщиной, которая прошла по Аппалачской тропе. На протяжении 28 лет она носила одни и те же вещи, а в ее рюкзаке были только карта, карандаш, расческа и зубная щетка. Все это время она не садилась в машину. Ее жизнь оборвалась, когда она все-таки решила прокатиться на автомобиле и попала в аварию. Скорая помощь не успела спасти Милдред.

Сара Маркиз

В 17 лет она пересекла Турцию верхом на лошади. Маркиз посвятила свою жизнь пешим экспедициям. Правда, ее невероятные странствия не длились беспрерывно. Сара делала перерывы на несколько лет перед очередным путешествием.

Дэйв Кунст

В 70-х годах Дэйв начал свое путешествие, которое продлилось четыре года. Он путешествовал вместе с братом, а их вещи нес маленький мул. К сожалению, в Афганистане на них напали. Брат Дейва погиб, а сам Дейв получил серьезные ранения.

Жан Беливо

В 45 лет Жану захотелось кардинально изменить свою жизнь. До своего путешествия он занимался изготовлением неоновых вывесок. Жан странствовал 11 лет без остановки и прошел 75554 км.

Карл Бушби

Он решил добраться из Чили в Англию пешком по уникальному маршруту. И ему это удавалось до того момента, пока Россия не отказала Карлу в более долгосрочной визе.