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История мальчика, который «видел» ушами
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История мальчика, который «видел» ушами 

Рамблер 2 часа назад
Фото: youtube
В 1992 году в американской семье Андервуд на свет появился совершенно обычный мальчик, которого назвали Бен. Малыш появился на свет здоровым, и его родителям не приходилось заботиться о нем каким-то особенным образом. Но все изменилось, когда мама ребенка заметила на одном из зрачков сына небольшое белое пятно. Родители отвезли ребенка к врачу, который, осмотрев малыша, поставил неутешительный диагноз — рак глаза. При этом заболеванию были подвержены оба глаза мальчика.
Курсы химиотерапии результатов не дали, глаза мальчику пришлось удалить.
Однако Бен рос обычным ребенком: без проблем играл со сверстниками, научился кататься на велосипеде, лазил по деревьям и даже освоил видеоигры. Все вокруг только диву давались, наблюдая, как абсолютно слепой мальчик бесстрашно участвует в гонках на велосипедах со своими друзьями и виртуозно владеет джойстиком, обыгрывая сверстников в боях на игровой приставке. Бен играл в баскетбол, катался на роликах и мотоцикле и вообще вел жизнь обычного подростка, казалось, даже не обращая внимания на свои «ограниченные возможности».
Пораженные способностями Андервуда доктора долго искали «причину» столь удивительного поведения. Казалось невозможным, что слепой ребенок может делать все то, что демонстрировал Бен.
В результате специалисты выяснили, что Андервуд научился в буквальном смысле «видеть» ушами. Его мозг научился трансформировать звуки в визуальные образы. По сути, Бен начал, как летучие мыши, использовать эхолокацию. Случай подростка признали уникальным.
Как многим людям, обладающим уникальными способностями, Бену, к сожалению, не пришлось задержаться на этом свете надолго. Его непростая, но такая насыщенная жизнь оборвалась в 16 лет. Рак все-таки победил. Подросток, который научился «видеть» ушами ушел из жизни, не дожив всего пару месяцев до собственного семнадцатилетия.
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