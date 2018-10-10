Тайна исчезновения Полин Пикар

Тайна исчезновения малышки Полин Пикар

Последний раз родители видели двухлетнюю Полин в апреле 1922 года, когда та играла во дворе их дома во французской Бретани. Потом малышка таинственно исчезла.

Супруги Пикары тут же забили тревогу, обратившись в полицию. Поиски велись очень тщательно: повсюду были развешены объявления, волонтеры обошли все дома и ближайшие леса, но не нашли и следа малышки Полин.

Чуть меньше, чем через месяц, в 300 километрах от фермы семьи Пикар, в городке Шербур, мадам Рубло нашла на ступенях своего дома маленькую девочку, которая была опрятно одета, но не разговаривала. Женщина обратилась в полицию, которая занялась расследованием, а девочку направила в приют.

Свидетели утверждали, что за несколько дней до происшествия уже видели эту же малышку с подозрительной и плохо одетой женщиной, которая пыталась сбежать, оставив девочку в магазине.

Дело никак не продвигалось, однако один из полицейских отправил фотографии найденной малышки семье Пикаров. Как утверждалось, без особой надежды, поскольку их ферма располагалась далеко от Шербура.

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Однако, увидев снимки, супруги в один голос заявили, что это их дочь, и тут же на поезде отправились в соседний городок. Даже когда Пикары увидели девочку в живую, они все еще были убеждены, что это Полин.

У супругов возникли подозрения, когда они вернулись домой. Девочка выглядела в точности как Полин, но вела себя иначе и совершенно не узнавала родителей. Хотя следователи, наблюдавшие за встречей девочки и Пикаров в приюте, не заметили ничего подозрительного, они даже утверждали, что малышка проявляла много внимания отцу.

Правда, как выяснилось позже, один из следователей по фамилии Дэвид в разговоре с коллегами обмолвился: "Я опасаюсь, что эти мужественные люди принимают свои желания за реальность".

Отбросив сомнения, Пикары решили, что дело в травме, ведь Полин столько всего пришлось пережить! Они стали ждать, пока девочка вернется к своему нормальному состоянию. Но Полин вела себя тихо и застенчиво, не понимала родной диалект и сторонилась братьев и сестер, хотя те ее без сомнений признали.

В конце мая рядом с фермой Пикаров было обнаружено тело маленькой девочки без головы и других конечностей. Рядом с телом была аккуратно сложена детская одежда, в которой была Полин в тот роковой день. Неподалеку лежал череп, однако экспертиза установила, что он был слишком большой для двухлетней девочки.

Поскольку полиция и волонтеры много раз обследовали местность вокруг фермы и ничего нашли, очевидно, что тело подбросили недавно.

Открытые источники

Оказалось, что за несколько дней до обнаружения тела местный фермер, который давно считался сумасшедшим, узнав, что Пикары нашли Полин, пришел к ним и спросил, уверены ли они, что это их дочка. Полиции ничего не удалось от него добиться, поскольку он обезумел и оказался в психиатрической клинике.

Найденную девочку пришлось отправить обратно в приют, где вскоре она умерла от кори. Работники до конца ее дней были уверены, что это Полин, поскольку, оказавшись снова в детском доме, девочка очень скучала по родителям, называла братьев и сестер по имени и разговаривала с характерным акцентом.

В этой истории осталось много непонятного: во-первых, кто и зачем убил и расчленил маленькую девочку? И куда делись ее части тела? Во-вторых, как может быть, что родители и другие родственники были уверены, что это Полин, хотя это была не она? В-третьих, кем была девочка, которую приняли за Полин и почему никто никогда ее не искал? И почему она была необъяснимо похожа на малышку Полин?