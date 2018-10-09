За что хирурга отправляют в тюрьму до конца дней

Портал Anews рассказывает историю преступной деятельности врача.

Кристофер Данч — нейрохирург из США признан виновным в преступной халатности за причинение тяжелых увечий своим пациентам. Всего от действий хирурга пострадали 34 человека, некоторые из них были парализованы и два человека погибли. Во время своей работы Данч оставлял медицинские инструменты в телах пациентов, неправильно устанавливал имплантанты, удалял здоровые ткани человека. Одна из пациенток чудом осталось жива после инфекции, попавшей ей в кровь во время операции Кристофера Данча.

Известно, что Данч занялся медицинской практикой после крушения двух его бизнес-проектов по продаже медицинского оборудования. Потерпев неудачу, Кристофер занялся практической хирургией.