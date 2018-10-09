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За что хирурга отправляют в тюрьму до конца дней
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За что хирурга отправляют в тюрьму до конца дней 

Anews 3 часа назад
Фото: Anews
Портал Anews рассказывает историю преступной деятельности врача.
Кристофер Данч — нейрохирург из США признан виновным в преступной халатности за причинение тяжелых увечий своим пациентам. Всего от действий хирурга пострадали 34 человека, некоторые из них были парализованы и два человека погибли. Во время своей работы Данч оставлял медицинские инструменты в телах пациентов, неправильно устанавливал имплантанты, удалял здоровые ткани человека. Одна из пациенток чудом осталось жива после инфекции, попавшей ей в кровь во время операции Кристофера Данча.
Известно, что Данч занялся медицинской практикой после крушения двух его бизнес-проектов по продаже медицинского оборудования. Потерпев неудачу, Кристофер занялся практической хирургией.
Несмотря на ужасные результаты своей работы Данч был очень высокого мнения о себе. В электронной переписке с другом он сравнивал себя с Богом и великим физиком Альбертом Эйнштейном. Также в течение всей своей медицинской карьеры Кристофер имел проблемы с наркотиками и алкоголем. В прокуратуре также отмечали алчность Кристофера, который был готов участвовать даже в финансовых аферах в области медицины, лишь бы эта деятельность хорошо оплачивалась.
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