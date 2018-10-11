Что прятала на чердаке рабовладелица

Что прятала на чердаке знаменитая рабовладелица

Anews публикует некоторые подробности из истории семьи Лалори.

10 апреля 1834 года загорелся дом одной из самых известных семей Нового Орлеана. Это ужасное событие раскрыло страшную тайну семьи Лалори.

Когда пламя охватило дом, соседи сразу же поспешили на помощь, на место происшествия приехали пожарные и полиция, но супруги Лалори были совершенно им не рады и попытались задержать приехавших людей.

Ворвавшись в дом все удивились отсутствию в доме рабов, ведь мадам Лалори была известной новоорлеанской рабовладелицей. Тогда, поднявшись на чердак, люди увидели такое, что повергло их в шок.

Оказывается, в этой части дома Дельфина Лалори соорудила специальную комнату пыток, где ставила эксперименты над темнокожими людьми. Даже несмотря на то, что в сороковые годы XIX века они считались вещью хозяина и не имели права распоряжаться своей жизнью, такие издевательства были обнаружены впервые.

Существует много версий того, что же именно увидели поднявшиеся на чердак люди. По одной версии, там находились отрезанные части человеческих тел и вырезанные внутренние органы, а по другой — на чердаке жили семеро прикованных цепями рабов. У одного из них из головы торчала палка, которой Лалори собиралась перемешать ему мозги, рты других рабов были забиты экскрементами и зашиты. Также по рассказам, в комнате пыток находилась женщина с переломанными костями, которые срослись таким образом, что она напоминала краба.

Эти ужасы так и не были бы раскрыты, если бы не кухарка, которая устроила тот самый пожар. Она, как и другие слуги, была прикована цепями и ожидала своей очереди в комнату пыток.

Никто из знавших Лалори людей и подумать не мог о том, какие ужасы творятся за закрытыми дверями их особняка. На людях Дельфина была крайне любезна со своими рабами, а некоторых из них даже отпустила на волю.

Все так и считали бы семью Лалори добрыми к своим рабам, если бы не один случай. 12-летняя служанка выбросилась из окна после того, как нечаянно уколола Дельфину расческой. Рабовладелица сначала наказала ее плетьми, а затем пригрозила пыточной комнатой. Бедная девочка выбрала смерть вместо заключения на чердаке.

За такую невероятную жестокость Дельфина Лалори была приговорена к смерти, однако ей удалось сбежать. По слухам, она умерла в Париже 1849 году.