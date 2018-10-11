Ещё
Что прятала на чердаке рабовладелица
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что прятала на чердаке знаменитая рабовладелица 

Anews 2 часа назад
Фото: Anews
Anews публикует некоторые подробности из истории семьи Лалори.
10 апреля 1834 года загорелся дом одной из самых известных семей Нового Орлеана. Это ужасное событие раскрыло страшную тайну семьи Лалори.
Когда пламя охватило дом, соседи сразу же поспешили на помощь, на место происшествия приехали пожарные и полиция, но супруги Лалори были совершенно им не рады и попытались задержать приехавших людей.
Ворвавшись в дом все удивились отсутствию в доме рабов, ведь мадам Лалори была известной новоорлеанской рабовладелицей. Тогда, поднявшись на чердак, люди увидели такое, что повергло их в шок.
Оказывается, в этой части дома Дельфина Лалори соорудила специальную комнату пыток, где ставила эксперименты над темнокожими людьми. Даже несмотря на то, что в сороковые годы XIX века они считались вещью хозяина и не имели права распоряжаться своей жизнью, такие издевательства были обнаружены впервые.
Существует много версий того, что же именно увидели поднявшиеся на чердак люди. По одной версии, там находились отрезанные части человеческих тел и вырезанные внутренние органы, а по другой — на чердаке жили семеро прикованных цепями рабов. У одного из них из головы торчала палка, которой Лалори собиралась перемешать ему мозги, рты других рабов были забиты экскрементами и зашиты. Также по рассказам, в комнате пыток находилась женщина с переломанными костями, которые срослись таким образом, что она напоминала краба.
Эти ужасы так и не были бы раскрыты, если бы не кухарка, которая устроила тот самый пожар. Она, как и другие слуги, была прикована цепями и ожидала своей очереди в комнату пыток.
Никто из знавших Лалори людей и подумать не мог о том, какие ужасы творятся за закрытыми дверями их особняка. На людях Дельфина была крайне любезна со своими рабами, а некоторых из них даже отпустила на волю.
Все так и считали бы семью Лалори добрыми к своим рабам, если бы не один случай. 12-летняя служанка выбросилась из окна после того, как нечаянно уколола Дельфину расческой. Рабовладелица сначала наказала ее плетьми, а затем пригрозила пыточной комнатой. Бедная девочка выбрала смерть вместо заключения на чердаке.
За такую невероятную жестокость Дельфина Лалори была приговорена к смерти, однако ей удалось сбежать. По слухам, она умерла в Париже 1849 году.
Anews: последние новости
Родителей не выбирают: как живут дети нацистских преступников. Доктор Зло. Как американский хирург искалечил 30 пациентов Зачем Япония массово покупала у СССР битое стекло
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как живут дети нацистских преступников7
Изобретения, которые противоречат законам физики4
Тест: правда или нет?5
Как «счастье» стало «смертью» в Перми21
«Обнаженные портреты»: когда раздевается фотограф2
Видео
10:44
Будут ли когда-нибудь клонировать людей
Истории
10:02
Когда проложат тоннель под Атлантическим океаном
Места
04:03
«Дайте две»: как мужчина продал каплю клея с пола
Вещи
04:25
Какой была жизнь Чарльза Дарвина
Люди
04:07
Самые быстрые поезда в мире
Вещи
00:31
Как «счастье» стало «смертью» в Перми
Безумный мир
13:54
Парашютные рекорды, которые вошли в книгу Гиннесса
Истории
10:47
Какие монстры пугали людей в Скандинавии
Истории
10:12
Какого цвета мир в глазах животных
Истории
11:46
Путешественники, которые обошли планету пешком
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение