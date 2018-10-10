Иоанн Богослов: главные загадки

Иоанн Богослов, автор Евангелия и Апокалипсиса оставил нам множество загадок, от тайны числа 666 до предвестия Конца Света.

«Вначале было Слово…»

Начало «Евангелия от Иоанна» часто ставит читателя в тупик. Оно очень красиво, поэтично, но — о чем? «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог…» В толковании этого места не обойтись без отсылок к греческому языку, с которого осуществлялся перевод Евангелия на русский. Только поняв значение каждого слова, можно понять этот текст. В греческом евангелии написано слово «Логос», которое переводится на русский как «Слово» с большой буквы. Но логос — это не просто слово («слово» по-гречески — это «лексис»), это все мыслительное и словесное (то есть и идея, и «лексис»), а также творческий импульс, акт. «Архэ», переведенное как «вначале», означает и глубину, древность. Если помнить, что значит по-гречески «Логос», то и вся фраза становится понятнее: «Вначале был Логос. И Логос был с Богом. И Богом был Логос. Он был в начале с Богом. Все благодаря Ему появилось…»

Когда наступит апокалипсис?

Апокалипсиса ждали на Руси всегда. Например, в 1033-ем году, через тысячу лет после распятия Христа, после — в 1492-ом году, спустя 7000 лет после Сотворения мира (церковь тогда даже не рассчитывала пасхалии на будущий год, а крестьяне не засевали поля), еще позже — в 1666-ом и в 1812-ом… В «Откровении Иоанна Богослова» красочно описываются события, предшествующие концу света и сопровождающие его. В одном из Евангелий же написано: «О дне же том, или часе, никто не знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, но только Отец». Поэтому христиане не должны быть озабочены исчислением времени, но должны иметь «память смертную». Напомним, что конец — thelos — по-гречески означает «цель». «Поэтому если получается, что у истории есть конец, то значит, у нее есть и СМЫСЛ», — говорит дьякон А. Кураев.

Почему «Апокалипсис» не используют в богослужении?

Отрывки из книги «Апокалипсис» не читаются на обычных православных богослужениях. Священники объясняют это тем, что многие прихожане не понимают символов этой книги, а в отсутствии их толкования могут возникнуть недоразумения и паника. Эту книгу нередко воспринимают почти как «пророчества Нострадамуса» Другое объяснение — что не существует толкований «Апокалипсиса», безусловно «авторизированных» православной церковью . Еще одна из возможных причин — то, что восточный лекционарий сформировался до окончательного включения «Апокалипсиса» в Новый Завет. Хотя до реформы Никона эту книгу читали на богослужениях. В любом случае, книга эта не «скрывается» от верующих, и ее часто разбирают на катехизаторских курсах, в воскресных школах для взрослых и т.д.

Необычность творений

Три первых Евангелия называются синоптическими и содержат в себе немало параллельных мест. Евангелие же от Иоанна называют несиноптическим, оно отличается от трех других и по композиции, и по описываемым событиям, и поэтичностью своего языка. Кроме того, оно было написано позже, на острове Патмос, как и «Апокалипсис». Пещера, в которой жили Иоанн и его ученик Прохор, заколебалась, загремел гром, и Иоанн сказал Прохору записывать за ним. Так Дух Божий говорил через святого апостола, и Евангелие было записано за два дня и шесть часов. Похожим образом около 67-го года был записан «Апокалипсис» после многодневной молитвы и строгого поста (то есть дней, проведенных без еды). По месту пребывания Иоанну его иногда называют Патмосским.

Жена, облаченная в солнце

В 12-ой главе книги Откровения Иоанна Богослова появляется образ жены, облаченной в солнце. «…Явилось на небе великое знамение: жена, облечённая в солнце; под ногами её луна, и на главе её венец из двенадцати звёзд. Она имела во чреве, и кричала от болей и мук рождения». Образ этот мы знаем и по Серебряному веку, по работам В. Соловьева и стихам А. Блока… Что же это за символ в «Откровении»? В «Слове о Христе и Антихристе» Ипполит Римский так объясняет его: «Под образом жены, облеченной в солнце, весьма ясно показывает Иоанн церковь, облеченную в Слово Отчее, сияющее паче солнца. Тем, что на главе ее венец от звезд двоюнадесяте, указывает на двенадцать апостолов, через коих основана церковь». Андрей Кесарийский толкует боли жены при родах как боль церкви о каждом ее члене. Встречаются также толкования образа жены, облаченной в солнце, как Богородицы, Евы и Израиля.

Число 666

Суеверия вокруг этого числа не иссякают. Оно действительно упоминается в «Апокалипсисе» Иоанна Богослова, а также в Ветхом завете. В Откровении Иоанна Богослова, в частности, говорится: «Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо число это человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть». В древних языках (как и в древней славянской азбуке) буквы означали также и числа, поэтому, сложив численные значения букв, можно было получить число имени. Богословы сходятся во мнении, что самого числа 666 христианам бояться нечего, но что нужно бояться того, что скрывается за ним — славы, могущества, земных богатств… А. Кураев считает, что «христианам не надо гадать самим, пришёл Антихрист или нет, ставит он свои метки или ещё нет. Антихриста искать ни к чему: он сам себя предъявит миру».