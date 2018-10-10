5 гениев шпионажа, которых так и не разоблачили

Рассказываем о шпионах, которые работали настолько круто, что их вспоминают до сих пор.

1. Артур Оуэнс

Гений шпионажа времен Второй мировой войны, один из первых, кто решился вести двойную игру. Подданный Великобритании был завербован немцами в свои ряды незадолго до начала похода Гитлера на весь мир. Разведслужбы в Германии окрестили его «Бирмен», поскольку единственным словом, которое Оуэнс мог выговорить на незнакомом ему языке, было «пиво». Скрываясь под маской продавца радиотехники, Артур преспокойно разъезжал по всему континенту, передавая своим немецким бонзам расположение военных баз, аэродромов и других стратегически важных объектов своей страны. Но после того как Гитлер развязал войну, а Великобритания вступила в коалицию с США и СССР, Оуэнс быстро связался с МИ-6, главной службой разведки Англии. С его помощью удалось раскрыть большую агентурную сеть из немецких шпионов, а заодно — сбывать врагу ложную информацию в течение нескольких лет. После войны Артур Оуэнс ушел на заслуженный покой.

2. Ким Филби

Невозможно обойти стороной этого талантливого разведчика, без которого СССР в свое время пришлось бы крайне туго. Бывший выпускник одного из самых престижных учебных заведений Британии Кембриджа довольно сильно проникся симпатией к марксистской идеологии. Проработав в МИ-6, Филби только за годы Второй мировой удалось переправить разведке СССР около тысячи секретных документов. Как водится, у всех шпионов не всегда удачно складывается личная жизнь. Первая жена бросила Кима из-за его работы. Придерживавшаяся тех же идеалов, что и ее муж, Литци Фридман не смогла долго прожить с ним, зная, что Филби якобы работает на разведку британской короны. Но ему удалось жениться второй раз уже в Москве, куда его бережно переправили коллеги по партии по окончании трудной и тяжелой работы в Великобритании, где его личность так и не была раскрыта.

3. Борис Соломатин

Как прозвали его и на родине, и в Америке, «вербовщик века». Соломатин прославился своей дипломатичностью и умением добывать информацию с помощью других людей, ничем не выдавая себя. Благодаря его таланту убеждать своего собеседника поступить так, как было нужно именно ему, Соломатин внес огромный вклад в ход «холодной войны», лично поручившись за своего агента — офицера ВМС США Джона Уокера. И не ошибся. Уокер настолько четко следовал всем указаниям своего босса, что это позволило долгое время держать под колпаком не только Министерство обороны США, но также Госдеп и АНБ. Целых 17 лет Соломатин при помощи Уокера беспрепятственно доставлял самую нужную и необходимую информацию о всех сотрудниках и планах этих организаций. Говорят, когда Уокера (но не Соломатина) все-таки раскрыли, президент Рейган пришел в ярость настолько сильную, что чуть было не расколотил телефонную трубку спецсвязи в своем кабинете.

4. Хуан Гарсия Пужоль

Разведчик не только с блестящим умом, но и с блестящей сообразительностью, которая граничит с отменным чувством юмора. Он родился в Барселоне, ничего особенного не достиг в жизни, как вдруг в Испании началась Гражданская война. Пужоль пытался выйти на связь с разведкой Англии и Америки, но не смог заинтересовать ни тех, ни других. Тогда Хуан предложил свои услуги разведке Германии, был сразу же взят на службу и отправлен в Лондон, где должен был создать собственную агентурную сеть. Но Пужоль не знал английского языка от слова «совсем». Не растерявшись, Хуан выехал в Лиссабон, откуда отправлял немцам ложные разведданные, а своих информаторов просто придумал. Вскоре о нем прознала МИ-6, и с его помощью еще больше смогла дезинформировать немцев, завалив им несколько ключевых операций. В 1945 году Пужоль, видимо устав от всех этих шпионских игр, инсценировал свою смерть и переехал в Венесуэлу. Там он прожил еще 40 лет, остаток своей жизни работая в книжном магазине и занимаясь тем же, что делал до испанских событий.

5. Рудольф Абель

Он начал свою карьеру еще задолго до переломного для него 1948 года. Абель готовил советских диверсантов, которых во время войны СССР забрасывал в тыл врага. Но пик деятельности у Абеля наступил в США, куда он был послан, чтобы передавать результаты исследований американцев по созданию атомного оружия. Благодаря этому человеку, СССР получил возможность идти вровень с Америкой, что называли «гонкой вооружений». Абель мог бы работать еще долго, но был предательски раскрыт агентам ФБР своим же радистом. Так что по факту раскрыт спецслужбами он не был — все лишь случайное стечение обстоятельств. Надо отдать Абелю должное: на сотрудничество с Америкой он не пошел и был отдан советским властям спустя 12 лет. Своим поведением Абель заслужил уважение не только партийного руководства, но также президента Кеннеди, который оценил хладнокровие и профессионализм советского разведчика.