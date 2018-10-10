Вдова Леннона выпустила новую версию песни Imagine

Вдова лидера группы The Beatles японская художница Йоко Оно посвятила кавер-версию песни Imagine памяти Джона Леннона, приурочив это ко дню рождения легендарного музыканта девятого октября. Об этом рассказала сама Оно в интервью BBC, которая в скором времени выпустит новый альбом, завершающийся знаменитой композицией в новом звучании.

Оригинал этой песни супруги создали вместе еще в 1971, но только в прошлом году Йоко Оно признали соавтором.

"Imagine была такой песней, в отношении которой я испытывала сильные переживания, потому что все люди в мире знают ее, и меня могут осудить. Но мне было очень важно сделать это, а мои страхи имели второстепенное значение", — поделилась переживанием Оно.

Йоко предположила, что сам Леннон наверняка одобрил бы ее новую кавер-версию.

"Джон и я многое создали вместе, и он был бы рад тому, что я сделала".

О том, что Йоко Оно записывает новый альбом, стало известно в середине этого лета, она объявила о предстоящем выходе пластинки под названием Warzone.