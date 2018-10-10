Для чего Николай I переодевался в простолюдина

Почитатель порядка и дисциплины, император Николай I частенько устраивал незапланированные ревизии с целью контроля работы различных служб и ведомств. Для проверки преданности и профессионализма собственного штаба телохранителей, он практиковал переодевания в простолюдина.

Царский караул

Подозрительный и недоверчивый, Николай I, в день восшествия на престол которого произошло трагическое восстание декабристов, опасался повторения выступлений, а потому ужесточил цензуру, ограничил свободу подданных и основательно усилил личную охрану. Сомневавшийся в верности дворянства и столичных гвардейцев правитель поручил генералу Бенкендорфу сформировать императорский конвой на основе Лейб-Гвардии Кавказского Горского полуэскадрона, в состав которого входили казаки, адыгейцы, чеченцы, кабардинцы, кумыки, ногайцы и иные представители кавказских этносов. В апреле 1832 году поручение государя было выполнено, и в российской армии появилась новая воинская единица — Команда кавказских линейных казаков, предназначенная строго для конвоя венценосной особы.

Команда кавказских линейных казаков

В состав подразделения было отобрано 50 лучших бойцов, отменно владевших джигитовкой и меткой стрельбой. Каждый телохранитель Николая I располагал пистолетом, ружьем и саблей и носил специальный мундир черкесского образца, состоявший из красной куртки, синих шаровар с лампасом, алого сафьянового пояса и папахи из черного барашка. Офицеры специального подразделения круглосуточно несли караульную службу у императорских покоев, а также сопровождали его во всех поездках. Надо отметить, что работы у них было много, поскольку Николай I, в силу своего характера, предпочитал все держать под собственным контролем и лично присутствовал на боевых смотрах, посещал учебные заведения, обследовал фортификационные сооружения, служебные помещения и иные государственные учреждения. Конвоем правителя была отработана схема подстав, когда во время прогулок или выездов вдоль всего маршрута государя в особых местах дежурили бойцы, контролировавшие безопасность первого лица. О великолепной армейской подготовке и внешней привлекательности кавказских линейных казаков с восхищением отзывался король Фридрих Вильгельм III, лицезревший их умение держаться на лошади и мастерство в выполнении опасных трюков на военном параде в Пруссии.

Переодевания простолюдином

Дабы удостовериться в бдительности своей охраны Николай I пару раз прибегал к хитрости — переодевшись простолюдином, он пытался незаметно выйти из дворца, но зоркие стражники предотвращали эти попытки, схватывая «незваного» гостя. За доблестную службу император благодарил их не только государственными наградами, но и царскими пирогами.

Форменные вольности за рубежом

Вообще правители России, считая себя офицерами на троне, носили исключительно военную форму, а послабления в наряде могли себе позволить лишь в европейских поездках, при посещении неофициальных мероприятий. Об одном таком партикулярном платье Николая I сохранились записи в царском архиве. Из выписки 1838 года следует, что специально для визита Дрезденской галереи, куда государь собирался наведаться инкогнито, портной Рутч сшил для него тройку: серые брюки, синий укороченный сюртук и изысканный кофейный жилет, украшенный вышитыми цветочками. С модным цилиндром на голове и изящной тростью в правой руке российский самодержец Николай I ничем не отличался от среднестатистического европейского горожанина 19 века и, не привлекая внимания к собственной персоне, мог насладиться жизнью обычного гражданина.