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Какой была жизнь Чарльза Дарвина
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Какой была жизнь Чарльза Дарвина 

Рамблер 1 час назад
Всем известна дарвиновская теория эволюции. Несмотря на то, что дарвинизм подвергается критике, эту теорию изучают в школах и она вполне логична.
Какой была жизнь британского путешественника и автора многочисленных научных трудов, и что вдохновило его на создание собственной теории.
Свою концепцию об эволюции он опубликовал 1859 году. Дарвин писал, что эволюция работает по принципу естественного отбора, и это было главной идеей его труда. Чарльз был очень любознательным. Его с самого детства интересовала охота и животные.
Дарвин постоянно чувствовал недомогание, поэтому он больше отдыхал, чем работал. Он страдал от частых головных болей и тошноты. Полагают, что путешественник подхватил инфекционное заболевание в тропиках, которое взывало все эти симптомы.
Многие считают, что Чарльз Дарвин был дипломированным специалистом в области биологии. Это не так. У Дарвина не было специального образования. Он был самоучкой. Чарльз пару раз поступал в университет, но не заканчивал его.
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