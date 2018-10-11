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Был ли Сталин богатым
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Был ли Сталин богатым 

Русская семерка 2 часа назад
Фото: Русская семерка
В 2015 году журнал Time опубликовал список самых состоятельных людей в истории человечества. Наряду с Чингисханом, Биллом Гейтсом и Рокфеллером в нем оказался и Иосиф Виссарионович Сталин. Неужели лидер советского государства был настолько богат?

Государственное обеспечение

Благосостояние Сталина невозможно рассматривать отдельно от богатств всей страны в целом. Генералиссимус находился на полном государственном обеспечении. Оплачивались обслуживание многочисленных дач, домов и квартир, а также услуги врачей, поваров и гувернанток. Сталин даже не знал, о том, сколько именно тратится из государственной казны на все вышеперечисленное. Более того, Сталин никогда не носил с собой даже мелких денег. Так, однажды, будучи на даче в Боржоми, Иосиф Виссарионович повстречал своих знакомых-грузин. Те в разговоре обмолвились, что испытывают некоторые денежные трудности. Сталин пустил шляпу среди своих подчиненных, в том числе и среди сотрудников охраны. Набрали 300 рублей. В силу того что Сталин жил на всем готовом, он порой даже не знал, что сколько стоит. По словам его дочери Светланы Аллилуевой, отец думал, что 100 рублей, как и до революции, являются огромной суммой. «Поэтому когда он давал мне 2-3 тысячи, то считал, что даёт миллион», — признавалась Светлана.

Заработная плата и гонорары

Несмотря на полное государственное обеспечение, Иосиф Виссарионович исправно получал заработную плату. Поначалу она была в три раза ниже средней оплаты труда по стране. Однако к концу правления зарплата Сталина уже составляла около 10 тысяч рублей. Столько же получали только видные деятели наук — академики и профессора. Деньги в пакетах Сталин складывал на своем письменном столе. Девать их было некуда, кроме как заплатить очередной партийный взнос в размере 300 рублей. Помимо зарплаты Сталин регулярно получал гонорары за свои писательские труды. Его книги издавались в том числе и за рубежом.

Наличные и сберегательные счета

После смерти Сталина на его даче была сделана опись имущества вождя. В ней кроме предметов одежды и письменных принадлежностей значилась и сберегательная книжка, на которой были 900 рублей. Также доподлинно известно и еще об одном банковском счете. После кончины вождя его детям была передана сберкнижка с 30 тысячами рублями. Однако некий историк по фамилии Колесник утверждает, что это далеко не все сталинское богатство. Когда вождь скончался, в его личном сейфе нашли более 3,5 миллиона рублей, а также квитанции, свидетельствующие о том, что все наличные средства являются гонорарами, выплаченными в разное время за написание многочисленных трудов.
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