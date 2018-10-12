Почему самая высокая баскетболистка СССР не вышла замуж

На самом деле эта знаменитая латвийская спортсменка вовсе не Ульяна, а Иулияка (так по паспорту). Семенова — легенда советского спорта, женщина, в жизни которой были не только слава и признание, но и серьезные проблемы со здоровьем.

Чем она знаменита

Как писала в 2007 году « Российская газета », рассказывая об акции по сбору средств на лечение 55-летней Ульяны Семеновой (у нее были проблемы с тазобедренным суставом; Семенова инвалид II группы), эта советская баскетболистка, долгое время игравшая за сборную СССР, в 2006 году была признана лучшим центровым игроком ХХ века. В. В. Путин (тогда — председатель Правительства Российской Федерации ) наградил Ульяну (Иуляку) Семенову орденом Дружбы.

Семенова в 70 — 80-е годы была двукратной Олимпийской чемпионкой, трехкратной чемпионкой мира, десятикратной чемпионкой Европы и пятнадцатикратной — Советского Союза. Ее имя в Залах славы НБА и ФИБА. Ветеран советского спорта — кавалер орденов Ленина, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов и Дружбы. Ее имя в Книге рекордов Гиннеса.

Каким был ее рост на самом деле

Судя по интервью, которые давала сама ветеран советского спорта (у Ульяны Ларионовны в прошлом году был 65-летний юбилей), этот вопрос ей давно надоел и постоянно раздражает. В интервью « АиФ » Семенова сказала, что ее рост — 2 м 9 см, а если выпрямиться — то 2/10 (эти данные есть в архиве спорткомплекса «Лужники» и рижского физдиспансера). Ульяна Ларионовна считает, что данный показатель в женском баскетболе вовсе не главный и уж тем более — не решающий: определяющей силой этого вида спорта она считает не атлетизм, а хитрость.

Спорт заменил семью

Семенова говорит, что недостатка в поклонниках у нее в молодости никогда не существовало. Но она честно рассказала в интервью «АиФ», что при таком плотном графике спортивных выступлений думать об устройстве личной жизни было просто недосуг — Ульяна выступала в сборной СССР как игрок No 1, аналогичный статус занимала и в своем клубе. Плюс ко всему, она комплексовала по поводу своего статуса и роста, считая, что мужчины могут польститься именно на ее заслуги, а не личность как таковую.

В интервью «Советскому спорту» Ульяна Семенова говорила, что за ней, 18-летней, когда-то ухаживал даже колумбийский миллионер — дарил фантастические букеты цветов, оплачивал счета. Но у них была 45-летняя разница в возрасте. Спортсменка в итоге отвергла его ухаживания.

Ульяна Ларионовна не жалеет, что не устроила свою личную жизнь — она много занимается общественной работой (многие годы возглавляет латвийский Олимпийский социальный фонд, у нее много друзей и знакомых, часто навещают племянники). О знаменитой спортсменке не забывают. В экспозиции Рижского музея восковых фигур есть изображение и этой баскетболистки.