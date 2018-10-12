История самой жадной женщины в мире

Ее за глаза называли «ведьмой с Уолл-стрит» и поражались ее скупости. Генриетта Хоуленд Гетти Грин навсегда вошла в историю как самая скупая женщина в мире.

Если бы маленькая Генриетта родилась в семье, едва сводившей концы с концами, ее стремление к накопительству и страсть к экономии можно было бы объяснить бедным детством. Но девочка появилась на свет у весьма обеспеченных родителей. Правда, ее семейство принадлежало к протестантской религиозной группе квакеров, среди жизненных принципов которых были непритязательность в быту, одежде и еде. Возможно, именно это и сказалось на ее дальнейшей жизни.

Юная Генриетта была весьма недурна собой, но потенциальные женихи недоумевали, почему девушка все время ходит в одном и том же платье, а на ногах у нее старые башмаки.

Нездоровая бережливость касалась не только собственного внешнего облика: Генриетта после нечастых визитов гостей сразу тушила свечи (они были слишком дороги), а огарки на следующий день продавала. Даже салфетки в доме девушки использовались несколько раз: бережливая хозяйка опрыскивала их водой и гладила. И это при том, что после смерти отца она стала единственной обладательницей состояния в 7, 5 миллионов долларов!

Выйдя замуж и став миссис Грин, Генриетта не поменяла отношения к жизни. Более того, она настояла на подписании брачного договора, согласно которому ее супруг не имел никаких прав на состояние своей жены. Бедному жениху еще бы тогда впору было задуматься, но, вероятно, Эдвард Грин был ослеплен любовью. Генриетта же всегда имела ум весьма трезвый. И даже когда муж разорился и наделал долгов, она не стала ему помогать, а просто выгнала его.

Конечно, от скупости Генриетты страдали и ее дети, дочь Сильвия и сын Нэд. Последний даже лишился ноги из-за непомерной жадности матери. Однажды, катаясь на санках, мальчик серьезно повредил ногу. Мать привела его в больницу для бедных, посчитав уход и лечение в других слишком дорогими. Лечить мальчика в этой клинике отказались, сославшись на недостаток необходимых лекарств. Тогда Генриетта решила лечить сына дома. Несколько лет ребенок страдал от болей в ноге, а в итоге конечность пришлось ампутировать.

Все это просто шокирует, ведь Генриетта являлась владелицей десятков гектаров земель, большого количества недвижимости, весьма преуспела в игре на бирже и занималась ростовщичеством. Но менять свой образ жизни миссис Грин не собиралась.

Генриетта скончалась в возрасте 81 года от сердечного приступа. Ее дети, Сильвия и Нэд, стали владельцами огромного состояния матери. На ее банковских счетах оказалось более 4 миллиардов долларов. Имя Генриетты Хоуленд Гетти Грин внесено в Книгу рекордов Гиннеса: она имеет "статус" самого скупого человека в мире.