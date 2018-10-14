Самый молодой миллиардер в мире

Согласно рейтингу Forbes 2018 года, Густав Магнар Витзе — самый молодой миллиардер в мире. Ему всего 25 лет, а на его счету уже хранится 3 миллиарда долларов (200 миллиардов рублей) А все благодаря наследству: в 2013 году, когда Густаву было 19 лет, его отец подарил сыну долю в собственном предприятии Salmar — одной из самых крупных компаний, занимающейся добычей лосося по всему миру.

В прошлом году он инвестировал в региональный стартап Gobi (социальная сеть, в которой можно делиться своими фото и видео с друзьями, аналог Snapchat), а также в Key Butler, который похож на сервис аренды жилых квартир Airbnb. Но Густав решил совместить приятное с полезным и занялся ещё модельным бизнесом. Парень состоит в норвежском модельном агентстве Team Models.

peopletalk

В свободное время Густав путешествует, играет в гольф и занимается спортом. А ещё он обожает фотографировать свою собаку.

А вот фотографий с девушкой не было обнаружено. Судя по всему, он одинок. Советуем приглядеться!