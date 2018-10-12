Как изменился рост русских за последние 100 лет

Русские люди уже не, что были в начале XX века. Если мы просто посмотрим на фотографии разных периодов, то этого нельзя не заметить.

Такие разные люди

Если мы посмотрим на фотографии наших соотечественников начала и даже середины XX века, то не сможем не заметить, что современные русские серьезно отличаются от своих предшественников. Разница есть и в росте, и в весе, даже в движениях и мимике. Отличия действительно есть. И не только у русских. Антропометрические показатели народа — величина не постоянная. На рост, вес, фигуру и даже пластику может влиять и питание, и политическая система, и экономическая стабильность, и эпидемии. Серьезное влияние на антропометрические показатели населения имеют войны. Мы не станем уходить глубоко в историю. К тому же данные, например, о среднем росте русских до середины XX века не носят системного характера. Хотя, что-то нам все равно известно. Историко-антропологическая реконструкция Дениса Пежемского, которая проводилась на основании археологических раскопок, показала, что в XVI-XVII веках рост мужского населения Новгорода равнялся 165 см, а женщин — 151 см. По письменным источникам, проанализированным в исследовании Бориса Миронова , средний рост российских рекрутов начала XVIII века достигал 165 см. То есть раньше русские люди были ниже ростом. К такому же выводу можно прийти, если посмотреть доспехи ратников в любом музее.

От чего зависит рост и вес?

От чего же зависит средний рост народонаселения? Главным фактором можно считать экономическую стабильность общества, которая в былые времена прямым образом коррелировала с урожайностью. Если упрощать, то в том поколении, чье детство, а главное — первый год жизни пришелся на благоприятное время, будут более высокие антропометрические показатели. Для роста человека первый год жизни можно считать критическим, он имеет намного большее значение, чем, к примеру, двадцатый год, так как именно на первом году происходит наибольшее прибавление роста.

По словам антрополога Бориса Миронова, рост человека зависит от чистой разницы между потребленной энергией от питания и израсходованной энергией на потребности в течение жизни. Можно сказать, что рост отражает историю чистого потребления.

Миронов связывает изменения антропометрических показателей с удовлетворением так называемых базисных потребностей человека (пища, одежда, медицинское обслуживание и так далее). Конечный средний рост человека как раз зависит от степени удовлетворения базовых ценностей. Чем лучше удовлетворяются эти потребности, тем выше будет средний рост людей.

Как же менялись русские на протяжении прошлого века?

Акселерация

В целом можно утверждать, что практически на протяжении всего XX века русские становились выше. Социологи связывают это с общемировыми акселерационными изменениями. Однако уже в начале 1980-х годов в большинстве групп городского населения СССР процесс акселерации стал затухать. К началу же 1990-х годов у московских детей прирост длины и массы тела, как и обхвата грудной клетки, практически прекратился, а затем сменился снижением показателей.

Самое масштабное исследование антропометрических данных русского населения было проведено в 1974 году в МГУ . По его итогам видно, что на протяжении XX века средний рост населения страны постепенно увеличивался, но случались и краткосрочные "спады", связанные, прежде всего, с периодом коллективизации и ухудшением условий жизни. За 42 года, с 1916 по 1957, 23 раза длина тела понижалась по сравнению с предыдущим годом и 19 раз повышалась, а вес — соответственно 24 и 18 раз. Во всех графиках, которые антропологи приводят в качестве результатов работы, видно, что самый серьезный "скачок" в росте начался уже в послевоенное время, в конце 1940-х годов.

В 1960-1970 годах средний рост мужчин в Советском Союзе составлял 168 см, женщин — 157 см. В 1950-1980 годы у послевоенных поколений акселерационные процессы стали ещё более заметными. В 20 этнических группах СССР, в том числе у русских, белорусов, украинцев, татар и башкир средний рост увеличился почти на 3 см. Если смотреть данные только по России, то к началу 90-х годов средний рост мужчин составлял 176 см, а женщин — 164 см.

Эпохи перемен

Если рассматривать основные факторы снижения антропометрических данных населения России, то уместно будет говорить о прямой зависимости росто-весовых показателей от политической стабильности государства. Наиболее негативное влияние оказывают глобальные реформы, которые в русской истории проводились не единожды. По словам того же Бориса Миронова "Реформы требуют больших средств, сопровождаются ломкой привычного образа жизни, изменением норм поведения и системы ценностей, временным ухудшением работы всех социальных институтов и структур". Таким образом, можно утверждать, что дети, рожденные в 90-е годы могут быть ниже, чем могли бы быть, родись они в более спокойные времена.

Что влияет?

Надо признать как данность: люди меняются. Современного человека смогли бы распознать ещё век назад без всяких документов. Урбанизация, более качественное питание, развитие медицины — все это делает человека в прямом смысле выше и тяжелее. И не только в России.

Сегодняшний средний показатель динамики роста по Европе — 11 см, в Испании — 12 см. На данный момент самой высокой нацией являются голландцы. Средний рост мужчин там составляет 1,85 м. Интересно, что в годы Второй мировой войны пальму первенства держали американцы (1,77 м.), но после середины ХХ века в США динамика роста населения приостановилась. По данным ВОЗ, средний рост в России в 60-е годы XX века был 1,68, сегодня — 1,78.

Но радоваться, однако, рано. Несмотря на то, что мы растем, другие важные показатели у нас, по сравнению с нашими предками, отстают. По данным исследований, приведенных антропологами МГУ, нынешние подростки значительно слабее своих сверстников из 30-х годов ХХ века. Замеры, проводимые на простом силометре, показали, что средний московский школьник в прошлом веке выжимал 55 килограмм, сегодня средний показатель снизился до 36. Такой вот "звоночек". Надеемся на ГТО.