Что стало с дочерью Маяковского

Многим известно об отношениях Владимира Маяковского с «музой русского авангарда» Лилей Брик. Однако были у поэта и другие женщины, среди которых особое место занимала некая Элли Джонс. В 1926 году она родила от Маяковского дочь.

Кто такая Элли Джонс?

На самом деле звали ее не Элли Джонс, а Елизавета Петровна Зиберт. Ее предки когда-то перебрались из Германии в царскую Россию. Позже, когда к власти пришли большевики, Елизавета покинула и эту страну. Зиберт отправилась в Америку. Благо, она знала несколько языков, в том числе и английский. С Владимиром Маяковским Элли познакомилась там же, в США, в городе Нью-Йорке, куда поэт прибыл на своеобразные гастроли и в гости к другу, художнику Бурлюку. Тогда, в 1925 году, Джонс было всего 20 лет.

Элли встретила Владимира на вечеринке, а после стала его переводчицей. Маяковский английским не владел. Постепенно их отношения переросли в более близкие. Так продолжалось несколько месяцев, пока не пришла пора расставаться. На прощанье Маяковский устлал кровать возлюбленной ворохом незабудок. А уже в следующем году Джонс родила девочку, которую назвала Еленой.

Другая фамилия и одна встреча

Елена (или Хелен Патрисия) при рождении не получила фамилию своего биологического отца. На тот момент Элли рассталась со своим супругом, благодаря которому она и стала Джонс. В документах новорожденной с разрешения бывшего мужа она также указала именно его фамилию. Примечательно, что новость о том, что ее настоящий родитель — советский поэт, Хелен узнала только в 6 лет.

Сам Маяковский хотел навестить Элли и дочь и даже писал им обеим трогательные письма. «Две милые мои Элли. Я по вам уже соскучился. Мечтаю приехать к вам. Напишите, пожалуйста, быстро-быстро. Целую вам все восемь лап…» — так посредством почты обращался к ним Владимир Владимирович. Между тем поездка в Америку так и не состоялась.

Маяковский встречался со своей дочерью только однажды. Это было во Франции, в городе Ницце. Как раз там Элли с дочерью и отдыхали, когда поэт, получив визу, прибыл в Париж. Оттуда он добрался до Ниццы. Тогда Елене едва исполнилось 3 года. А через несколько месяцев Маяковский покончил с собой.

Кем она стала?

Хелен Джонс окончила колледж и много лет работала редактором всевозможных печатных изданий, в том числе книг и даже учебников, а также преподавала в университете. В 1950-х годах Хелен вышла замуж. Ее избранником стал Уэйн Томпсон. Так Елена снова сменила фамилию и стала миссис Томпсон. У супругов родился мальчик. Ему дали имя Роджер. Однако ребенок брак не спас, и через некоторое время Уэйн и Хелен расстались.

Дочь Маяковского написала несколько книг, часть которых она посвятила своему родному отцу. Наиболее удачной, как считала сама Хелен, оказалась книга «Маяковский на Манхэттене». До конца своих дней Томпсон гордилась своим происхождением и добивалась получения российского гражданства.

Весной 2016 года Хелен Томпсон, она же Елена Владимировна Маяковская скончалась в возрасте 89 лет в Нью-Йорке.