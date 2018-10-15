Современные отшельники, бросившие цивилизацию

Без благ цивилизации сложно представить сегодняшнюю жизнь. Речь идёт даже не о современных гаджетах и машинах, а об обычных вещах, которыми мы пользуемся ежедневно: плитах и стиральных машинах, лифтах и транспорте. Но есть люди, которые презрели достижения прогресса, и возвратились на лоно природы, чтобы жить там, подобно предкам.

Одни из самых известных в нашей стране отшельников — семья Лыковых. С 1936 по 1978 год они жили в отдалённом районе Хакасии. Изначально в тайгу ушли Карп и Акулина Лыковы, захватив двух детей — дочь Наталью и сына Савина. Они поселились возле реки, откуда до ближайшего населённого пункта было около 250 километров. Ещё двое детей, Дмитрий и Агафья, появились у Карпа и Акулины уже в отшельничестве. В 1978 году семейство случайно обнаружили геологи, обнаружившие, что Лыковы живут полноценной жизнью: ходят на рыбалку, охотятся, собирают дары леса, занимаются ткачеством и пр. В начале восьмидесятых годов трое детей Лыков скончались, не дожив до полувекового юбилея из-за пневмонии, которую они подхватили от посетителей. По мнению специалистов, причиной смерти стал низкий иммунитет из-за недостатка контактов с другими людьми. Сейчас из всей семьи жива только младшая дочь Агафья, которой в апреле исполнилось 74 года. Женщина тоже живёт отшельницей, хотя не отказывается от помощи местных властей.

Как живётся другим современным отшельникам, вы узнаете из видео.