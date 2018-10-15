Тест: Басков или Херасков? 

Российский эстрадный и оперный певец Николай Басков, который последние несколько лет известен в основном всякими скандальными историями, сегодня празднует свой день рождения.
Несмотря на обилие скандальных пиар-историй, вероятно, Басков — талантливый оперный певец: он получал "Золотой граммофон" около десяти раз, выступал в Большом театре и сотрудничал с испанской оперой, пел на одной сцене с Монсеррат Кабалье, сам придумывает дорогие шоу и иногда даже пишет себе песни…
Но, как известно, все повторяется, и то, что придумал певец Басков, местами напоминает творчество поэта эпохи Просвещения Михаила Хераскова. Предлагаем угадать, кто автор этих строк: оперный певец Николай Басков или поэт Михаил Херасков.