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Тест: Басков или Херасков?
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Тест: Басков или Херасков? 

Рамблер 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Российский эстрадный и оперный певец Николай Басков, который последние несколько лет известен в основном всякими скандальными историями, сегодня празднует свой день рождения.
Несмотря на обилие скандальных пиар-историй, вероятно, Басков — талантливый оперный певец: он получал "Золотой граммофон" около десяти раз, выступал в Большом театре и сотрудничал с испанской оперой, пел на одной сцене с Монсеррат Кабалье, сам придумывает дорогие шоу и иногда даже пишет себе песни…
Но, как известно, все повторяется, и то, что придумал певец Басков, местами напоминает творчество поэта эпохи Просвещения Михаила Хераскова. Предлагаем угадать, кто автор этих строк: оперный певец Николай Басков или поэт Михаил Херасков.
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