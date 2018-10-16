Кого рисовали великие художники

Смущенные девушки с улиц или избалованные вниманием светские львицы часто становились поводом для восхищения и вдохновения художников. Вспоминаем, кем были женщины с культовых полотен и как сложилась их судьба.

"Портрет мадам Рекамье"

Жюли Рекамье с картины Жака Луи Давида «Портрет мадам

Рекамье» была одной из самых известных светских лиц не только Франции, но и всей Европы. О ней говорили в Германии, перемывали косточки в Италии, и не забывали упомянуть в светской беседе в России. Жюли Рекамье была хозяйкой литературного салона, где собирался весь свет литературной и политической элиты.

Впоследствии, её салон превратился в оппозиционный кружок всех тех, кто был недоволен властью Наполеона. После нескольких попыток салон закрыли, а мадам Рекамье выслали из столицы Франции.

Она была известной обольстительницей, которая поражала мужчин своей немногословностью и тем, что никогда не давала им решительных отказов, всегда оставляя место надежде. Среди её поклонников были принцы, герцоги, даже брат Наполеона Люсьен Бонапарт пал жертвой очарования Жюли Рекамье.

Интересно, что в 1955 году художник Рене Магритт представилсвоё видение картины Жака Луи Давида под названием «Перспектива мадам Рекамье».

Там вместо известной светской львицы на кушетке возлежал гроб.

"Купчиха за чаем"

вовсе не купеческая дочь или жена, а баронесса Галина Адеркас. Галина жила в Астрахани, на родине Кустодиева, и её пышные формы во многом способствовали тому, чтобы художник пригласил её позировать для своих работ. По его словам, худые женщины вовсе не вдохновляют на творчество, а для большего вдохновения

Кустодиев еще и добавил Галине несколько лишних сантиметров в объеме.

Изначально Галина планировала посвятить свою жизнь медицине, и поступила в Астраханский государственный медицинский университет для изучения хирургии. Но любовь к музыке увела Галину как можно дальше от хирургического стола.

Обладательница меццо-сопрано, она решила посвятить свою жизнь пению. Галина участвовала в озвучке фильмов, пела в хоре при Управлении музыкального радиовещания Всесоюзного радиокомитета. Больших успехов не достигла. Известно, что потом она вышла замуж за некого Богуславского, говорят, что выступала в цирке, но в 30-ых годах след Галины в истории теряется окончательно.

Историки считают, что из-за своего происхождения, род Адеркасов прослеживается с 13 века, она стала жертвой репрессий при Советской власти.

"Девочка с персиками"

Веру Мамонтову в шутку называли «счастливой для художников

девочкой». Она позировала для картины Валентина Серова «Девочка с персиками», Виктор Васнецов «очень вглядывался в черты лица, особенно в сияние глаз Веруши Мамонтовой, когда писал "Алёнушку"».

Вера была четвертым ребенком известного мецената и предпринимателя Саввы Мамонтова . В детстве играла в казаки-разбойники с художником Репиным, сидела на коленях у Тургенева, получала комплименты от скульптора Марка Антакольского иросла в атмосфере всеобщей любви и восхищения.

Повзрослев, Вера познакомилась с Александром Самариным , представителем древнего дворянского рода, находившимся в родстве с Волконскими, Голицыными, Оболенскими и поэтом Жуковским.

Между молодыми людьми тут же вспыхнули чувства, но семья Самарина была против, чтобы их сын женился на дочери Саввы Мамонтова, который в их глазах был сомнительным купцом и миллионщиком. Для них такой мезальянс обозначал то, что «голубая дворянская кровь, будет разбавлена чересчур густойкрасной кровью». Лишь после смерти отца Александра Самарина, его мать сдалась и позволила сыну жениться на Вере. Их брак продлился меньше пяти лет. В 1907 году Вера скоропостижно скончалась от пневмонии.

"Сильветт"

Сильветт Давид стала музой Пабло Пикассо совершенно

случайно. Однажды художник заметил на улице белокурую девушку с челкой и высоким конским хвостом и решил нарисовать её портрет.

Сначала художник рисовал по памяти, что было несложно, потому что незнакомка каждый день проходила мимо его ателье в мебельную мастерскую Тобиаса Джелиннека.

А затем, как-то раз, Пикассо решил приобрести кованный дизайнерский стул у своего соседа Тобиаса, и тот доставлял покупку художнику лично в сопровождении той самой девушки с хвостом, которая оказалось его невестой.

Сильветт с детства окружали художники и искусствоведы. Её отец владел художественной галереей в Париже, и именно он подсказал дочери носить прическу, которая произвела в последствии впечатление на Пикассо. После выхода его работ с Сильветт, на улицах Франции стали все чаще появляться девушки с конскими хвостами, перед прической не смогла устоять даже Брижит Бардо.

Сама Сильветт не стремилась к славе и отличалась редкой застенчивостью и скромностью. К Пикассо она всегдаприходила в сопровождении своего жениха Тобиаса и никогда не брала с мастера деньги. Пикассо подарил Сильветт несколько своих работ, одну из которых она продала, чтобы купить себе жилье, о чем впоследствии очень жалела.

После второго замужества Сильветт Давид сменила имя на Лидию Корбетт, перебралась в Англию, где сама занимается живописью и успешно выставляется в галереях.