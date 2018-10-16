У кого были самые большие зарплаты в СССР

Советский Союз, не смотря на декларируемое равенство, был весьма дифференцированным с точки зрения заработной платы и жизненных благ государством. Поэтому в материале не будем рассматривать зарплаты космонавтов, спортсменов и творческой интеллигенции высших эшелонов. Обратим внимание на обыденность. В поле зрения — 70-80 годы прошлого века.

Партийная номенклатура

К концу СССР в стране было порядка 19,5 млн членов КПСС , по данным на 1 января 1989 года, но не все они получали деньги за партийную работу. Да и для партийных чиновников хорошая жизнь начинается только с уровня обкома. Первый секретарь обкома получал зарплату 450-500 рублей в месяц (плюс служебная «Волга» с водителем, служебная дача, другой уровень медобслуживания и доступ в спецраспределители). Союзный министр получал 800 рублей, генерал — 350 рублей. Кстати, именно доступ к более качественным продуктам (их выпускали на отдельных, специальных линиях оборудования и из других ингредиентов) и промтоварам, медобслуживанию и курортно-санаторному лечению, служебным авто, дачам, квартирам являлись привилегиями для более высоких слоёв партийно-хозяйственного бомонда.

Заработки рабочих

Тяжёлый напряжённый труд оплачивался лучше, чем иной. Если, конечно, этот труд был на пользу государству. Например, шахтёр в месяц получал 900 — 1000 рублей, а грузчик в магазине — порядка 100 рублей. Уборщица на производстве — около 80 рублей, в организации — от 60 до 70 рублей. Хорошо зарабатывали металлурги. Старший сталевар — до 600 руб. начальник цеха — 500 руб, директор завода получал 800 рублей.

Рабочий на заводе получал 180 — 250 рублей, бригадир — около 350. Герой Социалистического Труда мог рассчитывать на 700 руб. / месяц.

На Севере и Дальнем Востоке была надбавка до 50%, которая прибавлялась в течение пяти лет — по 10% в год.

Средний размер советской городской семьи в 1985 году — 3,5 чел., в РСФСР — 3,2 чел.

Доля зарплаты в совокупном доходе семей рабочих составляла около 80%, а семей колхозников — примерно 60%.

ИТР и интеллигенция

Высшее образование в СССР было престижным, но не давало высоких доходов. Студент получал стипендию в 35-40 рублей. Отличники получали повышенную стипендию в 50 рублей. По окончании ВУЗа молодой специалист мог рассчитывать на 65 — 120 рублей, «красный диплом» прибавлял 5 рублей к зарплате. Для сравнения, в 1987 году я, вчерашний школьник, получал 120 рублей в месяц как руководитель фотокружка от районной станции юных техников, работая 2 дня в неделю, по 3 часа.

Опытный инженер получал 150-170 рублей. Педагог в школе, со всеми доплатами, около 150 рублей.

Воспитатель детского сада получал 70-90 рублей. Стипендия в педучилише — около 30 рублей/месяц. Медсестра имела около 80 рублей, работая в больнице.

Зарплата не учитывала личный вклад человека в общее дело — все получали по единой тарифной сетке. Разница между минимальной и максимальной тарифными ставкам по всем отраслям промышленности была 2,8 раза.

Динамика коэффициента Джини, рассчитанного для заработной платы в СССР, говорит о росте неравенства в её распределении. Коэффициент Джини — статистический показатель степени расслоения общества страны или региона по отношению к какому-либо изучаемому признаку.

Коэффициент Джини изменяется от 0 до 1. Чем больше значение приближается к единице, тем в большей степени доходы сконцентрированы в руках отдельных групп населения.

Подработка в СССР не одобрялась, такой человек вызывал подозрение в его моральных качествах и верности идеалам социализма. Чтобы получить возможность устроиться ещё на 0,5 ставки на собственном предприятии, нужно было получить письменное согласие профкома и парткома. Совмещение более, чем на 0,5 ставки, было невозможно.