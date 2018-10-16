История «неуязвимого» канатоходца

“Когда я вижу два апельсина, — я жонглирую, когда я вижу две башни, — я иду”,

— так ответил Филипп Пети на вопрос, зачем он рисковал жизнью, прогуливаясь по канату толщиной в два сантиметра на высоте почти в полкилометра.

Он родился в Париже летом 1949 года и с детства увлекся цирковыми трюками: мальчик показывал фокусы и легко постиг искусство жонглирования. Несколько лет Филипп развлекал одноклассников, но потом это ему надоело. В 16 лет подросток решил попробовать пройти по канату. Попытка удалась. С тех пор Филипп стал буквально одержим мечтой стать лучшим канатоходцем в истории.

Когда Пети было 17 лет, в одном из журналов он прочел о начале строительства в Нью-Йорке башен-близнецов, которые должны были стать самыми высокими небоскребами в мире. В тот же миг Филипп дал себе слово, что он обязательно пройдет между ними по канату. Свою мечту он осуществит ровно через 8 лет. А пока молодой человек усердно тренируется, оттачивая мастерство канатоходца.

Свою первую «воздушную прогулку» Филипп совершил в 1971 году в возрасте 22 лет. Он прошел по канату, натянутому между башнями Нотр-дам де Пари. И не просто прошел, а проделал несколько опасных трюков, включая прыжки. Когда Пети спустился вниз, его сразу арестовали, но вскоре отпустили, не придумав, какое обвинение ему можно было предъявить.

В 1973 году Филипп посетил Австралию и прошел по канату, который закрепил между пилонами моста через гавань в Сиднее, поразив зрителей, которые бросали свои машины и устремляли взгляды вверх. После этого выступления к Пети пришла известность.

Но главная прогулка по канату была еще впереди. В 1974 году, наконец, закончилось строительство башен Всемирного торгового центра , Пети отправился в Нью-Йорк, взглянуть на небоскребы, которые должны были помочь молодому человеку осуществить его мечту.

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Некоторое время Пети живет в Нью-Йорке, изучая все, что касается башен-близнецов: он не жалеет денег, которые зарабатывает, показывая на улицах фокусы и жонглируя, на то, чтобы сфотографировать крыши небоскребов из кабины вертолета. Любая мелочь имеет для Пети значение. Каждая ошибка, малейший просчет может стоить ему жизни.

Филипп возвращается в Париж и усердно тренируется в имении своих родителей, оттачивая трюки, добиваясь того, чтобы все они были исполнены безукоризненно.

Наконец, днем 6 августа 1974 года Филипп со своими помощниками под видом грузчиков, разделившись на две группы, проникают в обе башни. Удача благоволит отважному безумцу и его команде: им удается под покровом ночи протянуть стальной канат между небоскребами на высоте в 411 метров.

А утром Филипп Пети начал свое грандиозное представление, которое длилось около часа. За это время он прошел по стальному тросу от одной башни к другой 8 раз, преодолев в общей сложности расстояние почти в полкилометра. Филипп ложился на канат, подпрыгивал на одной ноге, опускался на колено, клал балансировочный трос на плечо, махал рукой зрителям, собравшимся внизу и замеревшим от ужаса и восторга.

В одном из своих интервью Филипп признался, что сама по себе прогулка на такой высоте для него сложности не представляла. По словам Пети, гораздо труднее было пробраться на башни и все организовать. На вопрос, был ли он уверен, что сможет остаться в живых после такого рискованного трюка, Филипп ответил, что в тот момент его это просто не интересовало. По словам канатоходца, он настолько верил в себя, что чувствовал себя абсолютно неуязвимым и подчеркивал, что может пройти где угодно и когда угодно.

Филип Пети осуществил свою детскую мечту: он не только стал самым известным канатоходцем, но и попал в Книгу Рекордов Гиннеса. Француз вошел в историю как самый бесстрашный канатоходец.