Пенсионерка с 13 лет пьет только «Пепси»

Джеки Пейдж 77 лет, она живет в Англии (графство Суррей) и на первый взгляд ничем не отличается от других британских пожилых женщин. Но есть у нее одна особенность: пенсионерка уже более 60 лет не пьет ничего, кроме сладкой газировки, которую производит компания PepsiCo.

Впервые Джеки попробовала "Пепси", когда ей было 13 лет. Сладкая газированная вода так понравилась девочке, детство которой пришлось на послевоенные годы, что она отказалась употреблять другие напитки. Даже обычную воду Джеки пить перестала, предпочтя ей совсем не полезную газировку.

При этом миссис Пейдж отмечает, что у нее никогда не было проблем со здоровьем и лишним весом. У пенсионерки четверо детей, восемь внуков и одиннадцать правнуков, которые отмечают, что Джеки всегда полна сил и весьма активна.

facebook.com/pepsibuster

Свою маниакальную любовь к "Пепси" британка вовсе не считает зависимостью. Она говорит, что просто пьет то, что ей нравится.

Я пробовала пить воду или молоко, но потом возвращалась к любимой газировке. Вкус других напитков мне просто не нравится. А от запаха кофе или чая мне вообще становится дурно,

— признается Джеки.

Причем предпочитает миссис Пейдж сладкий напиток именно в жестяной банке. Поначалу она пила газировку из стеклянных бутылок, но вкус баночной "Пепси" ей понравился больше. С тех пор главное место в ее холодильнике заняли синие баночки с любимым напитком.

Джеки признается, что по утрам "Пепси" заменяет ей чашку кофе или чая, а вечером помогает расслабиться. В течение дня британка выпивает две-три баночки любимого напитка просто когда ее мучает жажда.

facebook.com/pepsibuster

Сладкую воду других производителей пенсионерка даже видеть не может. Особенно не любит Джеки напиток главного конкурента "Пепси" — знаменитую "Кока-Колу" . Эту газировку британка запрещает своим родственникам даже приносить в дом.

Даже своей любимой собачке миссис Пейдж дала кличку «Пепси». А еще британка шутит, что на смертном одре будет просить у родственников подать ей не стакан воды, а баночку "Пепси".