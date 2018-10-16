История 8-летней девочки, пропавшей в собственном доме

Загадочное дело об исчезновении Николь Морен не раскрыто до сих пор, хотя прошло уже больше 30 лет.

Николь Луиз Морен была единственной дочерью Жаннетт и Ара Морен, которая 30 июля 1985 года в 11:00 часов утра вышла из своей квартиры в жилом комплексе в Торонто — и больше ее никто никогда не видел.

За полчаса до этого девочка договорилась со своей подругой Дженнифер поплавать в бассейне, расположенном в здании жилого комплекса. А за пять минут до выхода из квартиры Николь связалась с подругой по домофону, сообщив, что спускается вниз к ней на встречу. Через 15 минут Дженнифер, не дождавшись Николь, позвонила по домофону в ее квартиру еще раз, но поговорила с мамой девочки, так и не выяснив, куда пропала подруга.

Жаннетт Морен говорила, что не придала этому разговору значения, решив, что девочки разминулись по пути в бассейн. Она заволновалась около 15:00 и отправилась на поиски дочери. В 18:00 Жаннетт вызвала полицию и заявила о пропаже ребенка.

Неожиданное исчезновение Николь привлекло всеобщее внимание, поскольку до этого случая родители в канадских городках спокойно отпускали детей погулять одних на улице и тем более — на территориях жилых комплексов, где все друг друга знают в лицо. В том числе поэтому полиция принялась за работу с удвоенной силой.

Поиски Николь Морен до сих пор считаются одними из самых объемных и интенсивных в истории Канады. Немедленно была создана оперативная группа, которая в тот же вечер обыскала все квартиры и подсобные помещения в жилом комплексе, прилегающие территории и автомобили, а также опросила всех жильцов и других свидетелей, которые могли видеть Николь в этот день.

В течение года полиция рассматривала все возможные версии исчезновения девочки, поэтому специалистами были допрошены пять тысяч человек, в том числе несколько сотен лиц, совершивших преступления сексуального характера. Полиция проверяла анонимные телефонные звонки и письма, даже если их автор страдал расстройством психики.

Вместе с полицией поисками Николь активно занимался ее отец Ар Морен. Он отправил пятьдесят тысяч плакатов с изображениями дочери в полицейские участки в Северной Америке, а также десяткам канадских посольств по всему миру. Морен обращался в крупные издания и к частным детективам, путешествовал по Канаде и Северной Америке, чтобы отыскать следы Николь. Поиски дочери превратились в навязчивую идею для Ара. Мать Николь, Жанетт, умерла от сердечного приступа в 2007 году, так и не узнав, что стало с ее дочерью. Тем не менее до конца своих дней она отказывалась верить, что Николь мертва.

К слову сказать, полиция также не рассматривала в качестве основной версию об убийстве, настаивая на том, что нет никаких доказательств смерти Николь Морен. В 2007 и 2014 году полиция Торонто организовала съемки двух видеороликов, которые были размещены в крупных интернет-изданиях Канады и призывали сообщить любую имеющуюся информацию о судьбе девочки. На одном из видео девочка в купальнике с пакетом и пляжным полотенцем идет по коридору и заходит в лифт, спускается на первый этаж, выходит в холл и медленно растворяется в воздухе. Однако ролик не совсем правильно воспроизводит события рокового дня: у полиции до сих пор нет никаких доказательств, что девочка заходила в лифт или выходила из него в холле на первом этаже.