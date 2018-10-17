Ужасающая история Бланш Монье

Монье — фамилия благородной, тихой семьи. Супруги вели простой образ жизни, жертвовали на благотворительность, были в хороших отношениях с городком Пуатье.

Исключительный случай Пуатье

1901 год, май. Департамент полиции получает анонимное письмо, которое гласило: «Месье генеральный прокурор, имею честь сообщить вам об исключительно серьезной ситуации. Я говорю о старой деве, которая заперта в доме мадам Монье. Женщина живет впроголодь и спит на гнилой подстилке в течение последних двадцати пяти лет». Получив такое письмо, в тот же день полиция отправилась в дом Монье. Они и представить не могли той жуткой обстановки в доме.

Темная тайна дома Монье

Полиция знала, что 25 лет назад в семье произошло горе — исчезла их красавица-дочь. При визите полиции мать Монье выглядела спокойной. Во время обыска в доме обнаружили потайную комнату с огромным амбарным замком, но и тогда мать держалась с достоинством.

Anews

Когда с комнаты сорвали замок и прошли внутрь, полицейские пришли в ужас: в темной комнате с наглухо прибитыми шторами, на продавленном ложе сидело существо, мало похожее на человека — скорее, это был обтянутый кожей скелет.

Пожизненный приговор

Женщина, худая и ослабленная, находилась среди гор мусора, сгнивших остатков еды и собственных экскрементов. Заключенная зажмурилась, когда полицейские сорвали шторы и комната наполнилась светом. Она была почти полностью раздета, волосы были сбиты в многолетние колтуны, ноги в побоях.

Это была когда-то красавица Бланш Монье, пропавшая без вести 25 лет назад. Теперь ей было 49 лет. При росте 165 см она весила около 26 килограмм. Она жила с крысами, с которыми делила остатки еды матери. Семья всё это время за стеной вела благопристойную жизнь.

Кто из семьи причастен?

Шарль-Эмиль — отец Бланш Монье, очень образованный человек со слабым, мягким характером. Был деканом филологического факультета в лицее Пуатье. У Бланш Монье был старший брат -Марсель, который всю жизнь страдал дурными наклонностями. Журналисты говорили, что он — маленький, тщедушный человек, тело которого теряется в слишком широкой одежде. Его голова с блестящей макушкой, борода с проседью, крючковатый нос, пенсне с линзами на переносице — придавали ему вид вороны, застигнутой врасплох.

Бланш появилась на свет, когда Монье был всего год. У них было счастливое детство, они вместе проводили время. Но у Бланш случались приступы: она начинала истерить и становиться очень нервной. С возрастом Бланш начала видеть призраков, могла хохотать без причины, начать раздеваться якобы по повелению.

Anews

Бланш влюбилась в адвоката, живущего по соседству, но мать девушки категорически запрещала общаться с ним. Слухи ходили разные, вплоть до беременности Бланш и уже мертворожденного или сразу убитого ребенка.

Полиция думала, что анонимную записку в полицию написал брат. Узнав о болезни матери, он мог испугаться такой ответственности за сумасшедшую сестру. По другим источникам, горничная могла проболтаться своему ухажеру. А тот решил, сохранив анонимность, дать показания. Как бы то ни было, виновным признали брата Марселя Монье, которого приговорили к 15 месяцам заключения. Но он подал на апелляцию, в которой писал, что из-за врожденного психического расстройства не мог давать себе отчет в том, что поступает неправильно. Суд его оправдал.

Процесс над Монье

Бланш осталась наедине со своим безумием. Когда Шарль-Эмиль скончался в 1882 году, он так и не смог заставить жену освободить дочь. Спустя 10 лет умер возлюбленный Бланш. Горничная единственная относилась к ней с теплотой, она служила и ухаживала, как могла — но тоже быстро умерла. 24 мая 1901 года Марсель Монье и его мать были арестованы. Смерть матери наступила быстро — она не продержалась и 15 суток, не дожив до процесса.

Соседи рассказали журналистам, как слышали со стороны дома Монье крики и слова «не заслуживаю», «милосердие», «умоляю». Один услышал фразу:«Что я сделала, что вы заперли меня здесь? Я же не заслуживаю такой страшной пытки! Бога нет. Если бы он был, живые существа не могли бы так страдать. Почему никто не придет мне на помощь?». На фото — мать Монье.

Несчастная женщина

До конца дней Бланш оставалась в психиатрической больнице — там ее остригли налысо, потому что колтуны уже невозможно было распутать. Врачи диагностировали крайнюю степень истощения. Рассудок Бланш не смогли восстановить, и она так и не поняла за 15 лет, что ее возлюбленный скончался.