Был ли Виссарион Джугашвили отцом Сталина

Вокруг имени Иосифа Сталина всегда ходило множество мифов. Один из самых загадочных связан с происхождением советского вождя. Так, имеется сразу несколько версий по поводу того, кто мог быть его настоящим отцом.

Виссарион Джугашвили

По официальной версии, Сталин родился в городе Гори Тифлисской губернии 9 (21) декабря 1879 года. Кстати, впоследствии исследователи установили, что на самом деле он появился на свет 6 (18) декабря 1878 года. До сих пор неизвестно, почему и при каких обстоятельствах дата рождения вождя была изменена.

Родителями Иосифа по документам числились Виссарион Иванович и Екатерина Георгиевна Джугашвили. Виссарион (Бесо) был по профессии сапожником и, по многим свидетельствам, сильно пил. Иосиф (Сосо) был в семье третьим ребенком, до него Екатерина родила еще двух сыновей, которые умерли в младенчестве. Когда мальчику исполнилось 11 лет, его отца убили в пьяной драке.

Много лет спустя после кончины Сталина появились иные версии его происхождения. В частности, была выдвинута гипотеза, что отцом его являлся вовсе не Виссарион Джугашвили. А кто тогда? Вот некоторые варианты.

Николай Пржевальский

Что общего могло быть между знаменитым путешественником, в честь которого даже была названа порода лошадей, и пролетарским вождем, советским тираном?

Аргументы в пользу данной версии приводит историк, писатель и драматург Эдвард Радзинский в своей книге «Сталин». Автор якобы «использовал материалы из закрытых источников, в том числе из личных архивов западных экспертов».

История выглядит следующим образом. Зимой или ранней весной 1878 года 22-летняя Екатерина Джугашвили, урожденная Геладзе, на тот момент уже четыре года состоявшая в браке с Виссарионом Джугашвили, в доме у своего дальнего родственника, князя Маминошвили, познакомилась с гостившим у того русским офицером Николаем Михайловичем Пржевальским. 6 декабря 1878 года (по старому стилю) Екатерина произвела на свет сына, названного Иосифом…

Радзинский также рассказывает: Пржевальский не только знал о том, что в Грузии у него растет сын, но и постоянно посылал средства на его воспитание. Это подтверждает и внучка Сталина Галина Джугашвили, дочь Якова Джугашвили

По мнению Радзинского, Сталин изменил дату своего рождения в документах, так как не желал, чтобы кто-либо усомнился в его «пролетарском происхождении». Таким образом, момент его предполагаемого зачатия приходился на период, когда Пржевальский находился в Китае и никак не мог стать его отцом.

Если сравнить портреты Пржевальского и Сталина, то второй действительно внешне очень похож на русского путешественника. Однако мог ли Пржевальский и впрямь оказаться в упомянутое время, то есть с февраля по май 1878 года, в Гори?

Из дневников путешественника следует, что с конца августа 1877 года и вплоть до конца марта 1878-го он находился в экспедиции в Китае и готовился к экспедиции в Тибет, но из-за «политических недоразумений» с Пекином получил предписание вернуться в Петербург. К тому же перед этим он достаточно серьезно болел и еще не вполне окреп. В Петербург он прибыл 23 мая 1878 года и пробыл там до 20 января 1879 года. После того как было получено разрешение на экспедицию в Тибет, Пржевальский выехал в Зайсан. Нигде, кроме книги Радзинского, не содержится никаких сведений о том, что Пржевальский вообще когда-либо бывал в Грузии, а тем более в Гори.

Крест на версии об отцовстве Пржевальского поставил анализ ДНК внука Сталина — режиссера Александра Васильевича Бурдонского . Он показал наличие гаплогруппы G2, характерной для осетин и армян. Тогда как в ДНК Пржевальских присутствует европейская гаплогруппа R1a, отсутствующая у Бурдонского.

Яков Эгнаташвили

Эту версию предлагает английский историк, писатель и журналист Саймон Себаг Монтефиоре в книге «Молодой Сталин», которая представляет собой достаточно серьезное исследование с использованием материалов из закрытых российских и грузинских архивов.

Итак, еще до замужества Екатерина Геладзе трудилась поденщицей в доме местного богатого еврейского купца Якова Эгнаташвили. Близкие звали его Кобой. Он впоследствии стал одним из друзей жениха на свадьбе Кеке и Бесо. Кеке позднее писала в своих официальных воспоминаниях, изданных в 1935 году, что Яков постоянно помогал семье. Он стал крестным отцом старших двоих сыновей Джугашвили, а его жена — кормилицей маленького Сосо.

В разговоре с Ниной Берия мать Сталина, будучи уже в пожилом возрасте, однажды сказала: «Я в молодости вела хозяйство в одном доме и, познакомившись с красивым парнем, не упустила своего».

Мог ли Эгнаташвили быть отцом Сталина? Все это, конечно, только на уровне слухов, хотя близость Якова к семье Джугашвили отрицать нельзя.

Дамиан Давришеви

Еще одна гипотеза, изложенная Монтифиоре. Давришеви был начальником полиции в Гори, и Екатерина Джугашвили не раз прибегала к нему жаловаться на мужа — пьяницу и драчуна. В конце концов между ними возникла взаимная симпатия. Земляки вспоминали, что «все в Гори знали о связи Дамиана с красивой матерью Сосо».

Христофор Чарквиани

Сам Сталин, если верить тому же Монтифиоре, на приеме в 1934 году произнес фразу: «Мой отец был священником». По всей вероятности, имелся в виду не кто иной, как Христофор Чарквиани, когда-то венчавший родителей Иосифа Джугашвили , а впоследствии считавшийся другом семьи.

В пользу этой версии говорит и то, что в духовное училище, куда поступил Сталин в юности, принимали только детей представителей духовенства.

И все-таки Джугашвили

В 80-х годах прошлого столетия был найден снимок Виссариона Джугашвили в возрасте 25-30 лет. Молодой Сталин очень похож на него. А как же анализ ДНК, показавший отсутствие грузинской крови?

Но кто сказал, что Джугашвили был именно грузином? Тот же Бурдонский заявляет: «В Гори испокон жили армяне. Ассимилируясь, они брали грузинские фамилии: Мурадян — Мурадели, Пальян — Палиашвили». Так что Сталин вполне мог быть потомком армян и осетин.