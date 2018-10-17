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Узнаете ли вы этих знаменитостей прошлого?
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Узнаете ли вы этих знаменитостей прошлого? 

Рамблер 3 часа назад
Некоторых знаменитых людей прошлого мы знаем только зрелыми. Попробуйте по этим фотографиям молодых людей и девушек определить, кем они станут спустя годы.
1. Молодой мужчина, бывший военный корреспондент газеты Daily Mail и автор нашумевшей книги «Война на реке», которую он написал после кампании в Судане 1881-1889 гг. Ему суждено стать одним из крупнейших политиков века.
2. 20-летний выпускник петербургского училища правоведения. Через несколько лет службы в Министерстве юстиции он поймёт, что занимается не своим дело, и поступит в консерваторию. Его музыкальная гениальность прославит Россию.
3. Начинающий актёр, который с первыми театральными ролями справлялся с огромным трудом, поскольку не умел читать. Спустя некоторое время он придумает яркий образ и войдёт с ним в историю кино.
4. Фотопортрет середины 19 века изображает российского поручика. Очень скоро он начнёт писать книги.
5. 16-летний юноша из еврейской семьи не стремился к славе. После школы он поступил на медицинский факультет Венского университета, но после получения диплома оставил медицину и занялся исследованием человеческой души.
6. Очаровательная малышка, которая воспитывалась в приюте, никогда не любила рассказывать о детстве. Впрочем, тяжёлые воспоминания не помешали ей сделать фантастическую карьеру в моде.
7. Выпускник Лондонского университета индийского происхождения. Он будет заниматься юриспруденций, превратится в известного правозащитника и борца за свободу страны.
8. 15-летний подросток, сын художника, сам пробует писать. И уже достиг определённого успеха, хотя и подписывает картины именем отца. Годы спустя стиль живописи художника сильно изменится и сделает его иконой прошлого столетия.
9. Завораживающая красотой молодая актриса, только недавно приехавшая в Москву. Работы в театре и кино и меткие афоризмы превратят её в любимицу зрителей и по-настоящему народной артисткой СССР.
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