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Любительница лотерей дважды выиграла за 3 месяца
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Любительница лотерей дважды выиграла за 3 месяца 

Lenta.ru 28 минут назад
Фото: CRUZIN SCRATCHER / YouTube
Жительница американского штата Мэриленд дважды смогла выиграть в лотерею по 50 тысяч долларов (около 3,2 миллиона рублей). Об этом она рассказала сайту Maryland Lottery.
Чеви Чейз (Chevy Chase) из округа Монтгомери дважды приобрела лотерейный билет стоимостью пять долларов, в котором необходимо стереть защитный слой. Впервые она выиграла денежный приз около трех месяцев назад.
«Это был тот же магазин, тот же автомат! Я просканировала билет и не поверила своих глазам. Снова?» — рассказала женщина о своем шоке.
58-летняя американка призналась, что играет в лотереи «уже целую вечность», но никогда не ожидала, что станет обладательницей главного приза, да еще и дважды.
Свой второй счастливый билет она приобрела втайне от дочери, которая не одобряла увлечение Чейз. «После того, как я выиграла первые 50 тысяч долларов, дочь попросила меня прекратить играть», — объяснила американка.
Дочь оказалась потрясена не меньше матери и сопроводила ее в офис лотерейной компании. «Она должна была отправиться в круиз после первого выигрыша, но в итоге она положила часть денег на свой счет, а остальное потратила на семью. Но в этот раз она пообещала, что отправится куда-нибудь, где тепло и солнечно», — рассказала она.
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