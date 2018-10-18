Любительница лотерей дважды выиграла за 3 месяца

Жительница американского штата Мэриленд дважды смогла выиграть в лотерею по 50 тысяч долларов (около 3,2 миллиона рублей). Об этом она рассказала сайту Maryland Lottery.

Чеви Чейз (Chevy Chase) из округа Монтгомери дважды приобрела лотерейный билет стоимостью пять долларов, в котором необходимо стереть защитный слой. Впервые она выиграла денежный приз около трех месяцев назад.

«Это был тот же магазин, тот же автомат! Я просканировала билет и не поверила своих глазам. Снова?» — рассказала женщина о своем шоке.

58-летняя американка призналась, что играет в лотереи «уже целую вечность», но никогда не ожидала, что станет обладательницей главного приза, да еще и дважды.

Свой второй счастливый билет она приобрела втайне от дочери, которая не одобряла увлечение Чейз. «После того, как я выиграла первые 50 тысяч долларов, дочь попросила меня прекратить играть», — объяснила американка.

Дочь оказалась потрясена не меньше матери и сопроводила ее в офис лотерейной компании. «Она должна была отправиться в круиз после первого выигрыша, но в итоге она положила часть денег на свой счет, а остальное потратила на семью. Но в этот раз она пообещала, что отправится куда-нибудь, где тепло и солнечно», — рассказала она.