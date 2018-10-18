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Что вы не знаете о Ницше
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Что вы не знаете о Ницше 

Рамблер 56 минут назад
Мало найдётся людей, которые хоть краем уха не слышали о Фридрихе Ницше. Труда этого философа издаются и по сей день, а его идеи будоражат общество уже полтора века. Однако о самом Ницше широкой общественности известно мало. Вот несколько фактов об одном из самых крупных философов позапрошлого века.
1. Отец Фридриха страдал эпилепсией. Когда мальчику было 5 лет, отец скончался во время приступа, позже по той же причине умер младший брат Фридриха. Сам философ тоже с детства страдал эпилептическими припадками.
2. Оба деда Ницше были священниками, а отец — пастором-протестантом. Сам Фридрих придерживался атеистического мировоззрения.
3. Во время Франко-прусской войны 1870 год Ницше заразился дизентерией и чуть не умер.
4. У Фридриха были возлюбленные, он несколько раз делал им предложения, но получал отказы. В итоге он так и не женился и не обзавёлся наследниками.
5. При жизни Ницше его идеи не находили понимания в обществе. Зато после кончины у него появилась армия последователей.
6. Последние 11 лет жизни философ провел в психиатрической лечебнице.
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