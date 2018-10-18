Что вы не знаете о Ницше

Мало найдётся людей, которые хоть краем уха не слышали о Фридрихе Ницше . Труда этого философа издаются и по сей день, а его идеи будоражат общество уже полтора века. Однако о самом Ницше широкой общественности известно мало. Вот несколько фактов об одном из самых крупных философов позапрошлого века.

1. Отец Фридриха страдал эпилепсией. Когда мальчику было 5 лет, отец скончался во время приступа, позже по той же причине умер младший брат Фридриха. Сам философ тоже с детства страдал эпилептическими припадками.

2. Оба деда Ницше были священниками, а отец — пастором-протестантом. Сам Фридрих придерживался атеистического мировоззрения.

3. Во время Франко-прусской войны 1870 год Ницше заразился дизентерией и чуть не умер.

4. У Фридриха были возлюбленные, он несколько раз делал им предложения, но получал отказы. В итоге он так и не женился и не обзавёлся наследниками.

5. При жизни Ницше его идеи не находили понимания в обществе. Зато после кончины у него появилась армия последователей.

6. Последние 11 лет жизни философ провел в психиатрической лечебнице.