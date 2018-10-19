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Какие имена самые популярные в мире 

Русская семерка 1 час назад
Фото: Русская семерка
Определить, какое имя в мире самое популярное чрезвычайно сложно, так как не существует официальной статистики на этот счет. Мы выделили 7 наиболее часто встречаемых имен, от Мухаммеда до Андрея.

Мухаммед

По мнению одного из британских агентств, на сегодняшний день самым распространенным в Великобритании именем является Мухаммед. Оно опередило даже такие популярные у британцев имена как Джек, Дэниел и Томас. К примеру, в Лондоне в 2009 году было рождено 1800 младенцев, которых назвали Мухаммед. Для сравнения, имя Дэниел для своих отпрысков выбрали лишь 800 семей. В других регионах Британии ситуация по соотношению данных имен схожа — в Йоркшире это 1255 к 854, а в Уэст-Милендсе — 1399 к 768. Только в Уэльсе Джек и Оливер вытеснили Мухаммеда.
Интересно, что в некоторых других европейских странах имя Мухаммед также популярно. Эксперты причисляют к ним Данию, Нидерланды, Норвегию и Бельгию. В этом нет ничего удивительного, учитывая усилившийся в последнее время процесс иммиграции в Европу жителей арабских стран. Если учесть, что в странах Ближнего Востока имя Мухаммед безоговорочный лидер, оно вполне может поспорить за звание самого распространенного имени в мире. По некоторым данным, на планете около 150 млн человек носит это имя.

Иван

Имя Иван настолько успешно прижилось в России, что его уже стали считать исконно русским. Более того, наиболее популярная в России фамилия Иванов сегодня не вызывает сомнения в своей национальной принадлежности. Тем не менее, имя Иван — древнеиудейское. Йехоан — так оно звучало раньше — переводится как «Яхве будь милостив».
Это имя из столетия в столетие набирало популярность и теперь в различных вариантах существует практически во всех странах мира: Jhon, Evan (Британия), Giovanni (Италия), Jan, Janusz (Чехия, Польша), Hans, Johann (Германия), Jean (Франция) — это далеко не полный перечень имен, производных от древнееврейского Йехоан, включая его женские варианты — Иванна или Johanna.
Если рассматривать каждую страну в отдельности, то имя Иван не является наиболее распространенным — исключение составляет лишь Швейцария с популярным в ней вариантом — Jan. Но если обращать внимание на ширину распространения имени Иван, то оно наверняка войдет в число лидеров.

Анна

Древнееврейское имя Анна переводится как «расположение, благосклонность, благоволение». По мнению исследователей, расположение и благосклонность к тем, кто носит имя Анна в представлении древних исходило не только со стороны Бога, но и от людей. Это в конечном итоге и предопределило судьбу имени и его популярность. Имя Анна существует практически во всех языках. Его английская форма пишется как Ann (e), немецкая и итальянская — Anna, испанская — Ana, польская — Hanna, белорусская — Ганна. Боле того, имя Анна есть в японском и китайском языках, правда написание его в корне отличается от европейских языков, а вот произношение в принципе похоже. В мужском варианте имя Анна существует в Индии. Впрочем, никакой язык не может сравниться с русским по разнообразию вариантов уменьшительно-ласкательного произношения имени Анна — Аня, Анечка, Аннушка, Анюта, Нюра, Нюся, Ася — список может быть продолжен. По данным ряда исследований, имя Анна носит порядка 100 млн женщин и оно является самым распространенным женским именем в мире.

Александр

Корни имени Александр уходят в Древнюю Грецию. В Элладе оно означало — «человек, мужчина, защитник». Со временем это имя не только получило чрезвычайно широкое распространение, но и приобрело популярную женскую форму. Сегодня на разных языках мира мы можем услышать производные звучания этого имени — Олесь, Алекс, Искандер, Алехандро, Сандор, Лесо. В России имя Александр уже давно входит в первую десятку самых популярных имен. В свое время его популярности поспособствовала Екатерина II, заложив почин называть им отпрысков императорской семьи. По данным на 2011 год, имя Александр также входило в первую десятку имен в Эстонии, в Германии и Италии оно было в первой тройке, а в Швеции и Украине Александры возглавляли список.

Петр

В греческий язык имя Петр попало с арамейского, что означало «камень, скала». Судьба этого имени напоминает судьбу имени Иван — оно имеет широкое распространение и весьма разнообразные варианты произношения и написания. В английском языке это Peter, в испанском — Pedro, в польском — Piotr, в чешском — Petr, в румынском — Petru, во французском — Pierre, в итальянском — Pietro, в белорусском — Пятро. Со временем имя Петр обрело множество уменьшительно-ласкательных форм, в первую очередь в русском языке — Петро, Петруся, Петруха, Петряй, а также стало основой для имен ярмарочных персонажей — Петрушки и Пьеро.

Мария

С семитского имя Марьям переводится как «горькая». Согласно легенде, оно появилось в тяжелые времена пленения иудеев египтянами. По другой версии, это имя происходит от корня «отвергнутая». Имя Мария стало одним из главных христианских имен, от чего было чрезвычайно популярно в царской России. В православной традиции его принято переводить как «госпожа». По статистике, на рубеже XIX и XX веков в России им называли каждую пятую рожденную девочку. После революции имя Мария подверглось обесцениванию: появилось множество вульгарно-уменьшительных вариантов его произношения — Маня, Мася, Муля. А затем это имя и вовсе утратило свою популярность. В последние годы в России популярность имени Мария неуклонно растет. По данным ЗАГСА, оно прочно входит в лидирующую тройку имен.

Андрей

По статистике различных зарубежных поисковых систем имя Андрей стабильно входит в первую десятку имен по поисковым запросам. Это не удивительно, учитывая распространенность данного имени. С греческого имя Андрей переводится как «мужественный, храбрый». Со временем в каждой стране возникли свои формы этого имени: Andrea — в Италии, Andreas — в Германии, Andrze — в Польше, Andrias — в Венгрии, Андрiй — в Украине, Andre — во Франции, Antti — в Финляндии. Популярностью имя Андрей пользуется и у народов России: к примеру, в чувашском оно звучит как Унтри, на удмурдском — Онди, а на языке хантов — Вантар.
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