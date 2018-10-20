Ещё
Самый необычный побег из СССР
Далее:
Читайте также:
Ещё

Самый необычный побег из СССР 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Станислав Курилов работал в Институте океанологии Академии наук СССР в Ленинграде и тешил себя надеждами переехать когда-то заграницу. Но даже в разрешении на короткосрочные поездки в качестве командировок ему было отказано.
По счастливой случайности сестра Станислава стала женой индийца, с которым она в последствии перебралась в Канаду. Туда то Курилов и мечтал уехать из Советского Союза. Власти подозревали, что такое может случиться, однако не могли предвидеть того, как.
В декабре 1974 года Курилов отправился в круиз на лайнере, следующем до экватора от Владивостока, и обратно. Виза для морского путешествия не требовалась, так как оно не подразумевало захода ни в один порт.
Этого никто не мог представить, но именно оттуда океанолог и совершил побег — в ночь на 13 декабря он спрыгнул с лайнера и, преодолев за двое суток около ста километров вплавь, добрался до берега филиппинского острова Сиаргао. После определенных разбирательств, властями острова было принято решение отправить Курилова в Канаду к родственникам. В Союзе про него, конечно, не забыли, и приговорили к десяти годам лишения свободы, однако приговор без его присутствия так и не смог прийти в исполнение.
Как позже рассказывал сам Станислав, преодолеть такой путь по воде ему помогли занятия йогой — он самостоятельно занимался практикой по книгам.
Комментарии30
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тайна исчезновения мальчика из Сомосьерры4
Какие русские крепостные стали известными богачами7
Самые нелепые налоги в истории мира10
Секреты лотерей, которые мало кто знает14
Сколько зарабатывал Максим Горький9
Видео
00:31
Книга, которую нужно поджечь, чтобы прочитать
Вещи
00:59
История 8-летней девочки, пропавшей в собственном доме
Люди
01:54
Следы НЛО нашли на снегу в Аргентине
Безумный мир В мире
06:31
Вопросы, на которые вы давно ищете ответы
Безумный мир
05:01
Самые невероятные мосты в мире
Места
04:19
Что предсказала Ванга Леониду Брежневу
Люди
03:31
Безделушки с барахолок, обогатившие владельцев
Вещи
02:40
Люди и места, которые удивляют
Безумный мир Вещи
04:22
Исполинские волны, которые могут покалечить
Места
05:29
Гигантские империи, ставшие маленькими странами
Места
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение