Самый необычный побег из СССР

Станислав Курилов работал в Институте океанологии Академии наук СССР в Ленинграде и тешил себя надеждами переехать когда-то заграницу. Но даже в разрешении на короткосрочные поездки в качестве командировок ему было отказано.

По счастливой случайности сестра Станислава стала женой индийца, с которым она в последствии перебралась в Канаду. Туда то Курилов и мечтал уехать из Советского Союза. Власти подозревали, что такое может случиться, однако не могли предвидеть того, как.

В декабре 1974 года Курилов отправился в круиз на лайнере, следующем до экватора от Владивостока, и обратно. Виза для морского путешествия не требовалась, так как оно не подразумевало захода ни в один порт.

Этого никто не мог представить, но именно оттуда океанолог и совершил побег — в ночь на 13 декабря он спрыгнул с лайнера и, преодолев за двое суток около ста километров вплавь, добрался до берега филиппинского острова Сиаргао. После определенных разбирательств, властями острова было принято решение отправить Курилова в Канаду к родственникам. В Союзе про него, конечно, не забыли, и приговорили к десяти годам лишения свободы, однако приговор без его присутствия так и не смог прийти в исполнение.

Как позже рассказывал сам Станислав, преодолеть такой путь по воде ему помогли занятия йогой — он самостоятельно занимался практикой по книгам.