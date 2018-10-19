Славяне: распространенные заблуждения

Славяне — крупнейшая этноязыковая общность в Европе, но и о происхождении славян, и об их ранней истории ученые до сих пор ведут споры. Что уж говорить о простых смертных. К сожалению, заблуждения о славянах встречаются нередко.

Одним из самых распространенных заблуждений является мнение том, что славяне — мирная этноязыковая общность. Опровергнуть его несложно. Достаточно посмотреть на ареал расселения славян. Славяне являются самой крупной этноязыковой общностью в Европе. Покорение территорий в истории крайне редко проходило мирным дипломатическим путем. За новые земли приходилось сражаться, и славяне на протяжении всей своей истории показывали боевую удаль.

Уже в I тысячелетии нашей эры славяне почти полностью захватили бывшие европейские провинции Восточной Римской империи и образовали на них свои независимые государства. Некоторые из них существуют по сей день.

Важным показателем боеспособности славян является такой факт, что военная элита Османской империи, янычары, набирались из христиан, проживавших преимущественно на территории Греции, Албании и Венгрии. В качестве особой привилегии в янычары также могли брать детей из мусульманских семей Боснии, но, что важно, — только славян.

Все славяне русоволосые и светлокожие

Также заблуждением является представление о том, что славяне сплошь русоволосые, голубоглазые и светлокожие. Такое мнение встречается среди радикально настроенных сторонников чистоты славянской крови.

На самом деле, среди южных славян темный цвет волос и глаз, пигментация кожи — явление широко распространенное.

Некоторые этнические группы, такие, например, как помаки, совсем не похожи по фенотипу на хрестоматийных «славян», хотя и относятся к европеоидам, а говорят на славянском языке, сохраняющем в лексиконе, в том числе старославянские лексемы.

Славяне и slave — однокоренные слова

До сих пор среди западных историков встречается мнение, что слово «славяне» и слово «slave» (раб) — имеют один корень. Надо сказать, что гипотеза эта не новая, она была популярна на Западе ещё в XVIII-XIX веках.

В основе такого мнения лежит идея о том, что славяне как один из самых многочисленных европейских народов часто были объектом работорговли.

Сегодня эта гипотеза признается ошибочной, английское «slave», немецкое «Sklave», итальянское «schiavo» с одной стороны, и русское «славяне», польское «słowianie», хорватское «slaveni», кашубское «słowiónie» с другой стороны — никак не взаимосвязаны. Лингвистический анализ показывает, что слово «раб» в среднегреческом языке происходит от древнегреческого глагола σκυλεύειν (skyleuein) — означающего, «добывать военные трофеи, грабить», 1-ое лицо единственного числа которого выглядит как σκυλεύω (в лат. транслитерации skyleúō), другой вариант σκυλάω (skyláō).

У славян не было письменности до глаголицы и кириллицы

Мнение, что у славян не было письменности до появления кириллицы и глаголицы, сегодня оспаривается. Историк Лев Прозоров в качестве доказательства существования письменности пишет о том, что в договоре с Византией Вещего Олега есть фрагмент, где идет речь о последствиях смерти русского купца в Царьграде: если купец умирает, то следует «поступать с его имуществом так, как он написал в завещании». Косвенно наличие письменности подтверждают и археологические раскопки в Новгороде. Там были обнаружены писала—стержни, которыми наносилась надпись на глину, штукатурку или дерево. Эти инструменты письма датируются серединой X века. Такие же находки были обнаружены в Смоленске, Генздово и других местах. Какого рода была эта письменность достоверно сказать сложно. Одни историки пишут о слоговом письме, о письме «чертами и ризами», есть и сторонники славянского рунического письма. Немецкий историк Конрад Шурцфлейш в своей диссертации 1670 года писал о школах германских славян, где детей обучали рунам. В доказательство он приводит образец славянского рунического алфавита, сходного с датскими рунами XIII—XVI веков.

Славяне — потомки скифов

Александр Блок писал: «Да, скифы мы!». До сих пор можно встретить мнение о том, что скифы являлись предками славян, однако в исторических источниках с самим определением скифов есть большая путаница. В тех же византийских хрониках скифами могли называть уже и славян, и аланов, и хазар, и печенегов.

В «Повести временных лет» есть упоминания о том, что греки называли народности Руси «скифью»: «Пошел Олег на греков, оставив Игоря в Киеве; взял же с собою множество варягов, и славян, и чуди, и кривичей, и мерю, и древлян, и радимичей, и полян, и северян, и вятичей, и хорватов, и дулебов, и тиверцев, известных как толмачи: этих всех называли греки „Великая Скифь“.

Но это мало о чем говорит. Слишком много „если“ в гипотезе происхождения славян от скифов. На сегодняшний день наиболее достоверной признана Висло-днепровская гипотеза о прародине славян. Ее подтверждают и лексические параллели, и археологические раскопки. По лексическому материалу установлено, что прародина славян была в стороне от моря, в лесной равнинной зоне с болотами и озерами, в пределах рек, впадающих в Балтийское море. Археология также подтверждает эту гипотезу. Нижним звеном в археологической цепочке славян принято считать так называемую „культуру подклошовых погребений“, получившую название от обычая накрывать кремированные останки крупным сосудом. По-польски „клеш“ — „верх дном“. Она датируется V-II веками до нашей эры. Скифы в это время уже существовали и принимали активное участие в историческом процессе. После нашествия готов в III веке они вероятнее всего ушли в горные области Кавказа. Из современных языков к скифскому наиболее близок язык осетин.