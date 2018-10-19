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Что предсказала Ванга Леониду Брежневу
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Что предсказала Ванга Леониду Брежневу 

Рамблер 2 часа назад
О жительнице Болгарии Вангелии Гуштеровой знают немногие, а вот имя Ванга известно почти всем. Знаменитая прорицательница скончалась больше 20 лет назад, но до сих пор подробности её жизни и сделанные ею предсказания будоражат общественность. Считается, что Вангу за всю жизнь посетило более миллиона человек, желавших что-то узнать о будущем. Вот несколько фактов из жизни это загадочной женщины.
1. Ванга ослепла в 12 лет. Во время бури глаза девочки повредил песок и вылечить их не удалось.
2. По неподтверждённым сведениям в 1943 году провидицу навестил Адольф Гитлер. Она предсказала ему проигрыш, но Гитлер не принял её слова всерьёз.
3. Ходили слухи и о визите к Ванге генсека Леонида Брежнева.
4. В 1980 году Ванга сказала, что российский Курск погибнет под водой, причём даже указала месяц грядущей трагедии. Тогда никто не воспринял эти слова серьёзно, ведь возле Курска нет крупных водоёмов, да и расположен он на возвышенности. Но в августе 2000 года о словах Ванги вспомнили: тогда утонула российская подводная лодка. Она называлась «Курск».
5. В 1989 году Ванга заявила, что падут американские братья, которых заклюют птицы. В то время предсказание не расшифровали. Его поняли лишь 12 лет спустя: в 2001 году башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, которые называли «башни-близнецы», были атакованы самолётами, захваченными террористами.
Узнайте ещё несколько интересных фактов о Ванге из видео.
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