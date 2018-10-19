Женщины глазами великих русских художников

«Мне такой позор не нужен. Я — актриса Художественного театра! И что? Тысячи людей увидят меня голой?», — негодовала модель.

Владимир Боровиковский, «Портрет М. И. Лопухиной»

anews.com

«Русская Джоконда» — так принято называть Марию Лопухину — героиню всем известной картины Владимира Боровиковского. Портрет юной графини у известного художника заказал её муж — Степан Авраамович Лопухин, егермейстер и действительный камергер при дворе Павла I. Это был подарок на свадьбу молодой жене. Брак Марии и Степана оказался не удачным. По свидетельствам, Лопухин был человеком грубым и черствым, он не мог подарить жене ту любовь, которую она заслуживала. Жизнь Марии Лопухиной оборвалась очень рано. Она скончалась в 23 года от чахотки.

Карл Брюллов, «Всадница»

anews.com

Картину «Всадница» Карлу Брюллову заказала графиня Юлия Самойлова . Она была одной из самых красивых и богатых женщин России.

На картине изображены две девочки — Джованнина и Амацилия. Считается, что они являются родными сёстрами. На картине Джованнина изображена сидящей на коне, а Амацилия стоящей на балконе рядом с собакой.

Девочки являлись приемными дочерьми графине Самойловой. После смерти их отца — композитора Джованни Пачини, графиня взяла их на воспитание.

Самойлова обещала оставить девочкам большое наследство. Несмотря на крупное состояние, к старости она разорилась и умерла в бедности в Париже. Девочки даже пытались отсудить у неё деньги с помощью адвоката.

Борис Кустодиев, «Красавица»

anews.com

На картине изображена российская и советская актриса театра и кино Фаина Васильевна Шевченко . Первоначально она легко согласилась позировать перед художником, но узнав, что придётся раздаваться наотрез отказалась: «Мне такой позор не нужен. Я — актриса Художественного театра! И что? Тысячи людей увидят меня голой?» — сказала она. Но Борис Михайлович смог её уговорить.

Позже Константин Сергеевич Станиславский называл свою подопечную распутницей, но смог простить, потому что Фаина Васильевна была необычайно талантливой актрисой.

Картина «Красавица» была одной из самых любимых работ самого Кустодиева. Он писал её несколько раз. Одну работу художник подарил Максиму Горькому, а другую Фёдору Шаляпину. Картина, подаренная Шаляпину, была продана в 2003 году на знаменитом аукционе «Сотбис» в Лондоне за фантастическую сумму — 845 600 фунтов.

Иван Крамской, «Неизвестная»

anews.com

Многим не даёт покоя вопрос: кто же изображён на картине Ивана Крамского

«Неизвестная». Существует много версий относительно того, кто эта юная барышня. Одни считают, что «Неизвестная» — это собирательный образ, обличающий юных содержанок. По другой версии, на картине изображена дочь Ивана Крамского — Софья Крамская.

В. А. Серов, «Портрет княгини З. Н. Юсуповой»

anews.com

Зинаида Николаевна Юсупова принадлежала к одному из самых знаменитых и богатых семей Российской Империи. Они имели заводы, мануфактуры, рудники, доходные дома, усадьбы и поместья. Несмотря на своё богатство и высокое положение в обществе, Зинаида Юсупова была очень скромным человеком, много занималась благотворительностью.

Как видно на её портрете, Зинаида Николаевна — очень красивая женщина и, конечно, у неё было много поклонников. Но она самостоятельно сделала свой выбор и вышла замуж за графа Сумарокова-Эльстона, простого гвардейского офицера. Их брак был счастливым. Она родила четверых детей, двое из которых умерли в младенчестве, а старший Николай погиб в 25 лет на дуэли. Младший сын Феликс тоже заставлял мать волноваться — он был одним из организаторов убийства Григория Распутина

После начала революции Юсуповы переехали в Крым, а затем в Италию. Им даже удалось перевезти кое-какие вещи. После смерти мужа Зинаида переехала в Париж к сыну и его семье и скончалась там в 1939 году.

В. А. Серов, «Портрет Иды Рубинштейн»

anews.com

Она родилась в семье богатого банкира, но жизнь не была безоблачной. Её родители погибли, когда Иде было 9 лет. Она воспитывались в семье своей тети и получила прекрасное образование: говорила на четырёх языках, занималась музыкой и изучала искусство. Ида мечтала стать актрисой, но её семья считала эту профессию недостойной. Чтобы вырваться из-под опеки семьи, Ида вышла замуж за своего двоюродного брата и вскоре после медового месяца развелась. Ида Рубинштейн участвовала в первых Русских сезонах Сергея Дягилева. В Париже исполняла партии Клеопатры и Зобеиды («Шехерезада») в постановках Михаила Фокина . Парижская публика была в восторге от Русской танцовщицы.

Последние годы жизни она провела в одиночестве в маленьком французском городке Ванс. Ида Рубинштейн скончалась от сердечного приступа в 1960 году.