Как сложилась жизнь дочери актрисы Зои Федоровой

В декабре 1981 года в своей квартире была убита заслуженная артистка РСФСР Зоя Федорова . Как известно, это преступление не раскрыто до сих пор. Но у Зои Алексеевны осталась дочь от американца Джексона Тейта. Как же сложилась судьба Виктории

Заключение матери

Виктория Федорова родилась в Москве в 1946 году. Ее мать актриса Зоя Федорова за несколько месяцев до этого познакомилась с американским военным и дипломатом Джексоном Тейтом. В результате непродолжительного романа артистки с иностранцем на свет появилась Виктория. После того, как властям стало об этом известно, Тейт покинул СССР. Зоя Алексеевна пыталась скрыть тот факт, что новорожденная является дочерью американца, и зарегистрировала брак с музыкантом Александром Рязановым . Но это не помогло. В конце того же 1946 года Федорову взяли под стражу, а после, обвинив в шпионаже, ее приговорили к 25 годам лишения свободы.

Не остались без внимания и родственники актрисы. В частности ее сестра Александра была выслана вместе с семьей в Казахстан. Там Виктория и провела первые несколько лет своей жизни. Девочка не знала, кто ее настоящая мать, искренне полагая, что ею является упомянутая тетя. Через 9 лет Зоя Федоровна оказалась на свободе, где наконец встретилась со своей дочерью.

Гражданка США

Окончив школу, Виктория решила пойти по стопам матери и подала документы во ВГИК. Получив актерское образование, Федорова-младшая начала сниматься в кино. На ее счету почти 2 десятка отечественных лент, наиболее удачными из которых, как по мнению критиков, так и по мнению самой Виктории, стали мелодрамы «Двое» и «О любви». Эффектную и какую-то «несоветскую» внешность актрисы, а также ее талант зрители оценили по достоинству.

Понятно, что Виктория пользовалась популярностью у мужчин. Еще будучи гражданкой СССР, она трижды выходила замуж, но все отношения неизменно заканчивались разводами. В 1975 году Федорова зарегистрировала четвертый брак. На сей раз ее избранником оказался американец, пилот пассажирских авиалиний Фредерик Ричард Поуи. Актриса познакомилась с ним в США, куда она прилетала в тот же год для того, чтобы встретится с родным отцом адмиралом Джексоном Тейтом. Так Виктория Федорова осталась в Америке. Через год она родила сына, а еще через 3 получила американское гражданство.

Неудавшаяся карьера

Лишь спустя 13 лет Виктория смогла вновь посетить Москву. Ей не удалось даже приехать на похороны своей матери. Однако до своей смерти Зоя Федорова все же дважды летала к дочери в Америку. Примечательно, что, по словам близких, Зое Алексеевне зять не нравился. Сама же Виктория развелась с ним через 15 лет совместной жизни. Согласно решению суда, ее сын остался с бывшим супругом. Вскоре она вновь вышла замуж.

Актерская карьера Федоровой-младшей на чужбине не сложилась. За годы, проведенные в США, она снялась всего в 5-ти картинах, 3 из которых были сериалами. Поэтому Виктория нередко появлялась на экране и плакатах в качестве рекламной модели. Кроме того, под авторством Федоровой в 1979 году в Америке вышла книга «Дочь адмирала». Эту автобиографию актриса посвятила своей матери.

В последние месяцы жизни Виктория Федорова была серьезно больна. Врачи диагностировали у нее заболевание легких и опухоль в головном мозге. Она скончалась в 2012 году в Пенсильвании в возрасте 66 лет.