Кто стал прототипом Анны Карениной

Вопрос о личности прототипов знаменитых героев всегда вызывает горячие дискуссии. Конечно, ни один писатель не описывает в своих книгах конкретного человека, что не мешает ему вдохновляться внешностью, отдельными чертами характера или фактами биографии знакомых ему людей. Таким образом, отталкиваясь от них, он и создает свои уникальные образы.

Анну Каренину играли звезды первой величины, а разные режиссеры представляли свои трактовки ее образа и трагической судьбы. Тем интереснее узнать о реальных женщинах, черты которых отразились в героине Льва Толстого

Если говорить о внешности Анны, то Лев Николаевич вдохновился старшей дочерью Пушкина Марией Александровной. Они познакомились в Туле в 1868 году. Наряд и облик Анны на балу почти дословно описывает портрет кисти Макарова, на котором Мария Александровна позирует с гирляндой анютиных глазок и в жемчужном ожерелье.

"На голове у неё, в черных волосах, своих без примеси, была маленькая гирлянда анютиных глазок и такая же на чёрной ленте пояса между белыми кружевами. Причёска её была незаметна. Заметны были только, украшая её, эти своевольные короткие колечки курчавых волос, всегда выбивающиеся на затылке и висках. На точёной крепкой шее была нитка жемчугу".

Мария Александровна Гартунг (Пушкина). Портрет И. К. Макарова

Старшая дочь Пушкина родилась 19 мая 1832 года. Она получила превосходное домашнее образование, потом училась в Екатерининском институте. Современники отмечали ее оригинальную внешность, хотя она и не считалась красавицей по стандартам тем лет.

Мария Александровна стала фрейлиной своей тезки-императрицы, супруги Александра II, а в 1860 году вышла замуж за генерал-майора Леонида Гартунга, управляющего Императорскими конными заводами в Туле и Москве. Детей в браке не было. В 1877 году ее муж застрелился, не выдержав обвинений в хищении. Мария Александровна тяжело пережила смерть супруга, несмотря на то, что их брак не был безоблачным.

Мария помогала брату Александру воспитывать 11 детей после смерти его первой жены, хранила память об отце и вместе с братьями и сестрой приехала на открытие памятника Пушкину в Москве в 1880 году. Ее часто можно было увидеть на скамейке около монумента и в последующие годы. Также Мария Александровна была попечительницей аудитории-читальни в Москве (сейчас Библиотека имени А. С. Пушкина).

Единственная из детей поэта, Мария Александровна дожила до революции и скончалась в 1919 году от голода. Луначарский ходатайствовал о назначении пенсии дочери Пушкина, но получить ее она не успела.

Основная сюжетная коллизия — любовный треугольник и скандальный развод — взяты из жизни другой женщины, чья бурная личная жизнь в свое время немало шокировала высшее общество.

Софья Андреевна Бахметева родилась в 1827 году. В результате добрачного романа с князем Григорием Николаевичем Вяземским Софья родила девочку, которую пришлось записать как племянницу, дочку брата Петра. Другой брат Софьи, Юрий, вызвал соблазнителя на дуэль и был убит. Чтобы избавиться от осуждения семьи, Софья выскочила замуж за Льва Миллера, но брак не был счастливым, супруги почти не общались и жили раздельно.

В 1851 году на маскараде в Большом театре Софья познакомилась с Иваном Сергеевичем Тургеневым и графом Алексеем Константиновичем Толстым

Софья Бахметева, начало 1850-х, дагерротип

Впоследствии Толстой увековечил эту встречу в стихотворении "Средь шумного бала, случайно", которое стало популярным романсом. Между Софьей и Толстым начался роман, что не помешало Софье временно увлечься писателем Григоровичем.

Несмотря на это, Толстой простил возлюбленную. Прошло 12 лет, прежде чем они смогли пожениться. Муж сначала отказывался давать развод, против брака была и мать Толстого.

Супруги поселились в усадьбе Красный Рог в Брянской области. Несмотря на то, что у Софьи был сложный характер, Толстой безмерно любил жену и все прощал. В последние годы его мучили головные боли, и чтобы избавиться от них, Алексей Константинович начал принимать морфин. В 1875 году он скончался от передозировки.

Овдовевшая Софья переехала в Петербург, где открыла литературный салон. Среди ее гостей был и Достоевский, с которым, по слухам, ее также одно время связывали романтические отношения.

Софья Андреевна много путешествовала и умерла в Лиссабоне в 1895 году. Согласно ее последней воле, тело перезахоронено в усадьбе Красный Рог рядом с мужем.

Что касается смерти героини под колесами поезда, то на это изменение в черновике (в первоначальном варианте Анна бросается в Неву), писателя натолкнула судьба Анны Степановны Пироговой.

Она была гражданской женой Александра Николаевича Бибикова, соседа Льва Николаевича, и отчаянно ревновала мужа даже к гувернантке. После очередной ссоры Анна уехала на станцию Ясенки и бросилась под товарный поезд. По воспоминаниям жены Толстого, писатель ездил осматривать ее тело, что произвело на него сильнейшее впечатление.