Михаил Горбачев: кем он был по происхождению

Сегодня, впрочем, как и в годы правления, отношение к первому президенту СССР остается неоднозначным. Тем не менее, о жизни Михаила Горбачева , как о прошлой, так и о настоящей, журналисты не перестают писать до сих пор. Живой интерес вызывает и родословная Горбачева, особенно, дед, которого звали Андреем Моисеевичем.

Родители

Михаил Горбачев является уроженцем Ставропольского края. Там в селе Привольное он и родился в 1931 году. Его отец Сергей Андреевич Горбачев участвовал в Великой Отечественной войне. На фронте был не единожды ранен, за службу награжден орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу». В свое время вступил в партию. Всю жизнь Сергей Андреевич трудился комбайнером и трактористом. Из рядовых рабочих сумел выбиться в бригадиры.

Мать Михаила Сергеевича Мария Пантелеевна Горбачева в девичестве носила фамилию Гопкало. Она тоже работала в колхозе. Была малограмотной и верующей женщиной. По крайней мере, именно такой ее вспоминали современники в книге Николая Зеньковича «Михаил Горбачев. Жизнь до Кремля». До конца своих дней Мария Пантелеевна прожила в Привольном.

Материнская линия

Родители матери президента тоже происходили из крестьян. Дед Горбачева Пантелей Ефимович Гопкало с приходом советской власти сразу встал на ее сторону. Пантелей Ефимович принимал участие в создании колхозов, председателем одного из которых он сам же впоследствии и стал. Однако эти обстоятельства не спасли Гопкало от сталинских репрессий. В 1937 году его арестовали, обвинив во вредительстве и членстве в троцкистской организации. Деду Горбачева грозил расстрел. Избежать смерти ему помог счастливый случай. Началась борьба с так называемыми «перегибами», начальник ГПУ Красногвардейского района, который и инициировал арест Гопкало, покончил с собой. Пантелей Ефимович был оправдан и выпущен на свободу.

Бабушка президента Василиса Лукьяновна, супруга Пантелея Ефимовича, до замужества носила фамилию Литовченко. Она была религиозной женщиной. В ее доме рядом с православными иконами висели портреты вождей, Ленина и Сталина.

Отцовская линия

В отличие от Пантелея Ефимовича, другой дед генсека со стороны отца, Андрей Моисеевич Горбачев ни в какую не желал быть частью нового советского строя и отказался от вступления в колхоз. Он предпочел остаться единоличником. Однако с нормами Андрей Моисеевич не справлялся, за что в 1934 году его и осудили. Горбачева направили на работы в Иркутскую область, валить лес. Он вернулся домой и сразу же изъявил желание перейти из единоличников в колхозники. В колхозе он трудился до конца своих дней.

Прадеда Михаила Горбачева звали Моисей Андреевич Горбачев. Именно он в свое время перевез семейство из Воронежской губернии в Ставропольский край. В книге мемуаров «Жизнь и реформы» президент СССР утверждал, что переселение Моисея Андреевича, его жены Степаниды и трех сыновей произошло против воли прадеда. Однако историк Анатолий Кожемякин в своей статье «Моисей Горбачев был нашим земляком» (информационный портал «Коммуна») опровергает эту точку зрения. Он пишет, что по его расчетам Моисей Андреевич родился во второй половине XIX столетия, тогда, когда в Ставропольский край уже никого насильно не отправляли.