Как Екатерина II развлекалась с фаворитами

«Лента.ру» продолжает цикл статей о пирах правителей во время изнурительных войн. Главы государств не отказывались от торжеств и давали роскошные пиры. В прошлый раз мы рассказывали о рационе Петра I, который не только рубил бороды боярам, создавал российский флот и перестраивал Россию на европейский манер, но и проводил «кухонную реформу». На этот раз речь пойдет о Екатерине Второй. Она была не только мудрым правителем, но и любительницей вкусно поесть. Взойдя на трон, государыня выбирала как исконно русские блюда, так и заморские экзотические яства. При дворе десятки поваров создавали настоящие произведения кулинарного искусства.

«Необходимо взять лучшую оливку, вынуть из нее косточку и на место ее положить кусочек анчоуса. Затем начинить оливкой жаворонка, которого после надлежащего приготовления и положить в жирную перепелку. Перепелку засунуть в куропатку, куропатку в фазана, фазана в каплуна и, наконец, каплуна в поросенка. Поросенок, сжаренный до румяности на вертеле, даст блюдо, которое через смешение всех припасов по вкусу и запаху не имеет себе равного. Величайшая драгоценность в этом блюде — оливка, которая находится в середине», — примерно так выглядели рецепты, которые петербургское и московское дворянство передавало друг другу во времена правления императрицы Екатерины Великой.

При ней произошло глобальное развитие русской культуры и искусства, были проведены многочисленные реформы и расцвела коррупция, крестьянство лишилось своих последних прав и еще больше возвысилось дворянство. Однако главной целью честолюбивой правительницы было сделать Российскую империю одной из могущественных европейских держав. Достичь этого было невозможно без грамотной внешней политики. При Екатерине Великой было проведено множество войн, направленных как на расширение территорий, так и на укрепление внешних государственных границ.

Войны с Турцией принесли не только причерноморские территории, но и возможность иметь в Черном море собственный флот, помимо этого Россия обросла территориями на Кавказе, к ней присоединилась Грузия, а после раздела Речи Посполитой Российской империи отошли территории современной Украины и Белоруссии. Одним из главных достижений стало присоединение Крымского ханства, которое веками являлось одним из главных врагов Российского государства.

В ходе русско-турецкой войны 1768-1774 годов Россия получила крепости Керчь и Еникале, а с ними и контроль над Керченским проливом. Крымское ханство выходило их вассальной зависимости от Турции. Ну, а в 1783 году Крым окончательно стал частью России после военной операции сподвижника Екатерины Потемника, который получил за это титул Таврического. Несмотря на многочисленные войны, которые вела русская армия, рацион государыни оставался неизменным.

Порцию щек селедки и соленых персиков, пожалуйста

Немка по происхождению, она знала толк в хорошей и вкусной кухне, поэтому искусство дворцовых кулинаров особенно ценила. В то время российские аристократы держали в домах поваров-французов, которые готовили такие блюда, от которых можно было язык проглотить. Сложные многоярусные торты из марципанов, закуски с трудно произносимыми названиями.

Чего только тогда не стояло на столах: аршинная стерлядь, гигантские постройки из ванильного мороженого. Хозяева щеголяли перед гостями закусками, стараясь удивить их чем-нибудь эдаким, чтобы потом о них говорила вся Москва или весь Санкт-Петербург.

До чего только не доходили дворяне в погоне за изысками: одни вместо дров жарили мясо на корице и гвоздике, другие и вовсе подавали щеки селедки, кукушек, жаренных на меду, ананасы в уксусе, соленые персики, мясо рыси, медвежьи лапы, куропаток с трюфелями, фазан с фисташками и многие другие необычные блюда.

Постепенно на столах все чаще стал появляться картофель, вначале его не особо принимали, однако Екатерина Великая настаивала, чтобы этот «полезный овощ подавали во всех домах».

День из жизни императрицы

Вставала императрица довольно рано — в шесть часов утра. Вначале она умывалась холодной водой с кусочками льда, чистила зубы сухой травой чабреца и отбеливала их толченым древесным углем.

После этого она направлялась в кабинет, где начинала заниматься государственными делами. Туда ей приносили кофе со сливками и сахаром, а также миндальные гренки и бисквиты. В те времена кофе был дорогим удовольствием, по карману только аристократам, да и то далеко не всем. Но императрица настолько любила его, что никогда не отказывала себе в удовольствии выпить с утра «кофий», как его в те времена называли. Этот напиток ей подавали в позолоченном кофейнике, его она пила из красивой позолоченной чашки. При этом сам кофе был довольно крепким.

Из всех фруктов Екатерина особенно выделяла яблоки. Она считала: чтобы выглядеть молодо, необходимо бороться с морщинами при помощи яблочного пюре и съедать в день по пять кислых яблок. Секреты красоты императрицы заключались также в распитии разных видов травяного чая, который непременно подавали монаршей особе с несколькими сортами меда.

После утреннего «кофия» Екатерина не покладая рук работала пять часов. Обед подавали в два часа дня. Ежедневная обычная трапеза выглядела примерно так: утка с сокам, индейка с шио, маринад из цыплят, окуни с ветчиной, рябчики по-испански, черепаха, двенадцать салатов, семь соусов, итальянские хлебцы, а на десерт — пирожные и тарталеты.

В целом, если глава государства не ожидала в этот день гостей, то она могла обойтись и куском томленой говядины, нашпигованной салом. Мясо в течение нескольких дней впитывало в себя маринад, потом его клали в горшок, залепляли тестом и ставили в горячую печь, где говядина томилась часа три. На стол императрицы блюдо подавали с солеными огурцами и отварным картофелем.

Утиные истории

Летом Екатерина Вторая любила полакомиться утками или вальдшнепами, которых сама и подстреливала. Ее Величество была знатной охотницей: ради этого она вставала еще до рассвета и, облачившись в охотничий костюм, обходила угодья вместе с егерем. Иногда государыня сама готовила блюда из добытой птицы, хлебосольно раздавая угощение приближенным.

В большинстве случаев добытую императрицей птицу готовили повара: вальдшнепа потрошили, мыли, солили, в каждую тушку добавляли шпик, перец, лук, гвоздику, можжевельник, обжаривали на сливочном масле и подавали с брусничным соусом. После обеда императрица любила отдыхать и предаваться приятной беседе с кем-нибудь из интеллектуалов. Одним из тех, кого особенно привечали при дворе был французский философ-просветитель Дени Дидро

Вечером Екатерина отправлялась на званый ужин или другую торжественную церемонию либо сама устраивала приемы. Порой в застольях с балом и маскарадом могли принимать участие по несколько сотен приглашенных. Были и совсем малые приемы — в них принимали участие лишь члены императорской семьи и люди, особенно приближенные к государыне — около двадцати человек. На стенах висели правила поведения на торжествах. В частности, запрещалось оскорблять друг друга, а также приходить на бал в мрачном расположении духа.

Алкогольных напитков Екатерина не любила: в обед и ужин вместо вина пила обычную воду или смородиновый морс. Единственное, что могла себе позволить — рюмку рейнвейна или же мадеры, да и только в очень интимном кругу.

Фаворит-затейник

Ужины обычно организовывал генерал-фельдмаршала, фаворит, и, как говорили, тайный супруг Екатерины, князь Григорий Потемкин-Таврический. Он прикладывал немало усилий для того, чтобы удивить императрицу. Для этого завел себе с десяток поваров разных национальностей.

Профессионал из Молдавии готовил мамалыгу, русский повар томил уху из стерлядей и кронштадских ершей, а французский — лепил огромные котлеты из фарша разной дичи, добавляя туда картофель и секретные ингредиенты. Эти произведения кулинарного искусства особенно любила императрица, поэтому Потемкин всегда заказывал эти котлеты, приглашая государыню на ужин. Их прозвали «бомбы а-ля Сарданапал» — в честь последнего царя Ассирии, который заперся во дворце, решив остаток жизни предаваться разврату и поеданию вкусных блюд.

Потемкин баловал Екатерину и другими гастрономическими изысками: то заказывал подать на обед гусиную печенку огромнейших размеров — такого результата достигали за счет вымачивания в молоке и меде, то приглашал императрицу на «троянскую свинью». Откормленное грецкими орехами, винными ягодами и напоенное вином животное подавали к столу, при этом один бок свиньи был жареным, другой — вареным.

Помимо этого, у графа были блюда типа говяжьих глаз в соусе, похлебка из рябчиков с каштанами и пармезаном или, например, бекасы с устрицами. Насытившись всеми этими кулинарными изысками, Екатерина Вторая отправлялась в десять часов вечера в свои покои. Перед сном она обычно выпивала большой стакан воды — для сохранения прекрасного цвета лица.

Именно императрица привила российским дворянам любовь к заморским яствам. О блюдах, которыми потчевали государыню, большинство русских людей даже не слышало. Благодаря Екатерине, российские аристократы стали лакомиться изысканными французскими паштетами, итальянской пастой со множеством соусов, английскими ростбифами. При этом сама она экзотическим заграничным блюдам зачастую предпочитала русские.

Трапезы императрицы дорого обходились казне. Стоимость одного обеда могла достигать 70-80 рублей. По тем временам сумма астрономическая. К примеру, солдат русской армии в то время получал в год семь рублей, чему был несказанно рад.