Пассажиры метро, которые многих раздражают

Ежедневно миллионы людей спускаются в метро, чтобы сначала добраться до работы, а потом вернуться обратно. И чем ближе час пик, тем больше становится людей. Некоторые из них оказываются не самыми приятными соседями по вагону. Надеемся, среди вас таких нет.

Грязнули

В пиковые часы очень мало места не только в вагонах, но и в переходах между станциями. Быть прижатым к дурно пахнущему человеку в испачканной одежде — удовольствие ниже среднего.

Много ног

Некоторые мужчины, стремясь занять как можно больше места на сидении, широко расставляют ноги. На них часто жалуются женщины, которые в этом видят проявления гендерного превосходства. Конкуренцию таким мужчинам составят девушки — любительницы закинуть ногу на ногу и выставить в проход. Остальным пассажирам приходится лавировать между чужими коленями и ботинками.

На своей волне

Кажется, что эти люди обитают где-то в своем мире, и то, что происходит непосредственно вокруг них, их мало волнует. Например, они могут резко остановиться в потоке людей и пойти в противоположном направлении. А тому, кому не посчастливилось идти за таким товарищем, приходится уворачиваться, чтобы не врезаться.

Тормоза

Этим людям абсолютно не важно, что за ними в вагон собираются войти еще десять человек, они делают два шага и замирают в задумчивости, выбирая место. А все, кто входит следом, начинают друг друга толкать и ненавидеть.

Торопыги

Противоположный тип — они вскакивают в вагон в последние доли секунды, застревают в дверях, не замечая, что из-за них задерживается поезд. Потом они первыми стремятся встать у двери на выход. Бегут по переходам и эскалаторам, расталкивая ни в чем не повинных людей, которые вышли из дома вовремя и никуда не опаздывают.