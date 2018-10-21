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Как живет самый волосатый человек в мире
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Как живет самый волосатый человек в мире 

Рамблер 5 часов назад
Фото: @depopiler
Тело Ларри Гомеса на 98% покрыто густыми темными волосами, но это не помешало ему сделать карьеру и создать семью.
У Ларри редкое наследственное нарушение — врожденный генерализированный гипретрихоз — то есть усиленный рост волос. Всего в мире не более ста человек с такой аномалией, поэтому она недостаточно хорошо изучена.
В детстве и юности Лари переживал из-за своей внешности, ведь он отличался от своих сверстников. В юные годы он вместе со своим братом Габриэлем, у которого точно такое же заболевание, выступал в мексиканском цирке, но потом решили, что зарабатывать таким способом не будут.
В 2000 году Гомес и его родные попали в Книгу рекордов Гиннеса как самая волосатая семья.
Однажды Ларри пригласили сниматься в кино, у него появились поклонники, девушки, а в 2011 году он женился на Алисии Мартинес. Кстати, в том же году он снялся в фильме "Воды слонам", главную роль в котором сыграл Роберт Паттинсон.
@dot327
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