Что стало с героями мемов

Иногда одно необычное фото настолько западает в душу пользователям Интернета, что превращается в мем. Так, несколько лет назад был популярен мем с упорным малышом. Прелестный мальчонка зажал в кулаке песок и всем видом демонстрировал решительность. На фото был изображён 11-месячный Сэмми Гринер, а сделала фотографию его мама. Сэмми просто намеревался съесть песок, но неожиданно оказался символом упорства. Сейчас Сэмми уже подросток.

А вот что произошло с коварной девочкой из другого мема, где крошка с плутоватым взглядом позирует на фоне пожара. Зоуи Рот гуляла с отцом, когда поблизости проходили учения пожарных. Отец просто вовремя сфотографировал Зоуи возле горящего дома, и фото приобрело неслыханную популярность.

Мем с возмущённой малышкой ходит в Интернете и по сей день. Его героиней стала юная актриса Миа Талерико , снимавшаяся в сериале «Держись, Чарли!». Кадр из ситкома и стал мемом, символизирующим недовольство и неудовлетворённость.

«Неудачник Брайн» завоевал социальные сети в 2012. На самом деле на снимке был подросток по имени Кайл Крэйвен. Потом он сам пояснил, что фотографию сделали в школе. Тогда Кайла попросили сфотографироваться ещё раз, потому что директор был уверен, что Кайл намеренно кривляется и делает глупое выражение лица.