Как на самом деле выглядели женщины в гаремах

Восточные правители обзаводились немыслимыми гаремами, куда, как гласят легенды, отбирались самые красивые женщины захваченных народов. Но недавно в интернете появились фотографии, на которых запечатлены жёны иранского шаха Насреддина Каджара, и назвать их выдающимися красавицами никак нельзя. Некоторые пользователи даже высказали предположения, что на фото — вовсе не женщины, а переодетые мужчины-актёры.

Насреддин родился в 1831 году и умер в 1896 году. Это был образованный и прогрессивный правитель, а его главным увлечением была фотография. Кстати, фотоаппарат преподнесла шаху в дар британская королева Виктория. За годы правления Насреддин сделал множество любопытных снимков, однако автором фотосессии гарема является не шах, а один из дворцовых фотографов — Антон Севрюгин, выходец из России. Но кто же в реальности изображён на фото?

Взглянув на иранскую живопись девятнадцатого века, можно с лёгкостью убедиться, что тогдашние и сегодняшние идеалы красоты сильно различаются. Тогда полнота была достоинством, а растительность на женском лице приветствовалась. Так что, скорее всего, на этих снимках и в самом деле предстают реальные жёны шаха, которых у него было 84.

Кто был любимой женой Насреддина, почему пользователей возмутил фотопортрет одной дочери шаха и как стала феминисткой другая его дочь? Ответы на все эти вопросы ищите в ролике.