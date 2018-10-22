Есть ли старцы в современной России

Известно, что по пророчествам перед концом света старцев России не останется, — они отнимутся от неё Богом, поскольку будут не нужны народу, который найдет себе земную замену вере. Между тем православие — единственная христианская Церковь, которая имеет в своем теле удивительный институт старчества. Богословы единодушно определяют этот феномен, как состояние особой святости живого человека, которое даровано ему Самим Богом, и которого никакими другими способами, кроме как по Его воле, достичь невозможно. Однако даже среди священников православной церкви вопрос о старцах вызывает много дискуссий, что уж говорить о простых мирянах. Одни безоговорочно, а порой даже несколько ажиотажно верят в то, что через старца Бог может явить им свою волю, другие полностью отрицают это, считая, что следует поститься, молиться и напрямую просить Бога дать ответы на вопросы.

Кто такие старцы

На этот вопрос в одном из интервью постарался дать ответ известный московский священник, протоиерей Дмитрий Смирнов , который выделил минимум четыре признака, по которым истинного старца можно отличить от самозванца и от мошенника. Это, во-первых, его послушание церковному начальству (если «старец» не слушает ни епископа, ни патриарха, то это уже не старец, а раскольник), во-вторых, этот человек должен быть богословски образован и буквально наизусть знать Священное Писание. В-третьих, этот человек должен не просто иметь седую бороду и возраст, но и обладать достаточным духовным опытом, опытом жизни в Боге, потому что некоторые люди приходят к вере и даже к священству уже в преклонных годах. Такие люди обладают жизненным опытом, но опыт общения с Богом у них недостаточен, а спрос на такого рода «услуги» огромен, и это порождает множество лже-старцев, из-за обилия которых в современной православной церкви даже появился термин — «младостарчество». Церковь определяет старца как духовного учителя, как правило, монаха, почитаемого за святость при жизни. Однако старчество — это еще и мнение людей, которые между собой согласны в определении статуса старца. Но главное — это атмосфера любви и Божьей благодати, которая царит вокруг таких людей.

Кто такие младостарцы

Это люди, которые, не имея должного опыта или имея недобрые намерения, вообразили себя «старцами» и в силу своего собственного разумения учат верующих людей, как тем жить. Между тем даже Святой преподобный Серафим Саровский признавался, что: «если я от себя говорю, всегда бывают ошибки». Так говорил Святой, ровней которого в России признают только Св. Сергия Радонежского . Что же касается «младых старцев», то имея даже самые добрые намерения, они наносят вред и самим себе, и тем, кто к ним приходит за советом. Примерами могут служить случаи, когда они отменяют больным лекарственные препараты, поступая вопреки указаниям Синода, и требуют от больного, чтобы тот вместо докторов «уповал на помощь Божью», и этим вредят своей душе, наносят вред больному, ухудшая его состояние, и причиняют ущерб репутации Церкви. Бывает и так, что своими советами на неокрепшие души неофитов они возлагают «неудобоносимые бремена», которые не смогли бы вынести и сами. Например, в монастырях такие «старцы» могут по неопытности своей дать благословение молодым монахам носить вериги, с чем те справиться не могут по слабости духа.

С каким вопросом следует идти к старцу

Увы, но на большинство вопросов, с которым люди обращаются к старцам, ответ могут дать опытные приходские священники. Так что если возникла потребность найти «какого-нибудь старца», то перво-наперво следует пойти в храм, исповедаться, причаститься и испросить у местного батюшки благословение на такую поездку. Почти 90% проблем решается тут же на месте, и не придется никуда ехать. Однако в некоторых жизненных ситуациях ехать к старцам следует и даже необходимо. К таким ситуациям относятся тяжелые болезни, случаи одержимости, многолетняя бесплодная борьба с грехами и редкие жизненные проблемы, в которых человек уже запутался так, что выпутаться самому нет ни сил, ни возможности. По признаниям иереев люди едут к старцам чаще всего для того, чтобы те подтвердили уже принятые людьми решение, и часто не желают слушать старцев, если те вдруг говорят что-то другое. Однако к такому повороту событий следует быть готовым. Если советом приходского священника пренебречь еще можно, то при разговоре со старцем, важно помнить — его устами говорит с вами Господь Бог. А Его советы и пожелания следует исполнять, в противном случае не избежать несчастья.

Где искать старцев

Испокон веков на Руси обителями старцев были Киево-Печерская Лавра, Свято-Троицкая Сергиева Лавра, Заволжские пустыни. В Лавре Сергиева Посада молится за христиан архимандрит о. Герман, настоятель монастыря, он же имеет дар проводить отчитки и изгонять бесов. Известно, что в Боровске, в Свято-Пафнутьевом монастыре живет прозорливец схиархимандрит о. Власий, через которого Господь исцелил от страстей и болезней многих людей. В Переделкино на территории Патриаршего подворья принимает православных людей схиигумен Илия (Ноздрин); В Ивановской области несет свой подвиг схиархимандрит Иоанникий (Чихачево); В городе Иванове молится за людей духовник Введенского монастыря о Амвросий (Юрасов); В Ключевской пустыни (Казань) проживает архимандрит Илларион, к которому люди приходят за советом; В Петербурге больше 50 лет служит Богу священник Иоанн Миронов (храм в честь иконы Богородицы «Неупиваемая Чаша»); В Марийской епархии за советом ездят к о. Иоанну в деревню Сумки, а в Звенигороде в скиту принимает людей «скитоначальник» старец Феодосий. Для встречи со старцами следует заранее зайти на сайты обителей, все узнать и лишь затем звонить по указанным там телефонам и заранее оговаривать время встречи.