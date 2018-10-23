Как путешествие по Транссибу изменило итальянку

Проехать однажды по всей России — вот о чем мечтала Джулия Манджони (Giulia Mangione). Фотограф выделила четыре недели на путешествие длиной 9288 километров по Транссибирской железной дороге, и эта поездка изменила ее жизнь.

Она проехала весь путь от Москвы до Владивостока, но с остановками. Взяла с собой не «цифру», а пленку, чтобы смоделировать более ранний ностальгический фотостиль и ответственней относиться к сюжету. И проделала весь путь в плацкарте.

Для фотографа Джулии Манджони совершить путешествие по Транссибирской железной дороге было давней мечтой — она мечтала проехать 9000-километровый маршрут из Москвы во Владивосток со студенческих лет, когда начала изучать русский язык. После работы над своим долгосрочным проектом про Данию под названием «Радостное шоу» она с нетерпением ждала своего запланированного путешествия.

«Если вы хотите проехать весь маршрут, не сходя на промежуточных остановках, то на дорогу от Москвы до Владивостока потребуется шесть дней. Мне понравилось, что это займет так немного времени, что позволило установить себе дедлайн; хотя в итоге я все равно несколько раз сходила с поезда», — рассказала Манджони.

Она действительно трижды сходила с поезда — в Екатеринбурге, Красноярске и, наконец, Иркутске, где она ушла с маршрута на пять дней, которые провела на Байкале и острове Ольхон.

«Мне были не очень интересны города. Я хотела посмотреть на многокультурные части России, которые были мне незнакомы. Больше всего мне понравилась часть маршрута, пролегающая через Сибирь и дальше, — Улан-Удэ, Чита, Биробиджан, Хабаровск и, наконец, Владивосток».

Джулия взяла с собой пленочный фотоаппарат и 40 катушек пленки среднего формата. По ее словам, это гораздо меньше, чем она обычно снимает.

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«Я решила не брать с собой цифровую камеру, поскольку хотела замедлить процесс съемки — свой последний проект в Дании я снимала на «цифру». Но в этом проекте я хотела сделать меньше кадров, я не хотела ехать домой с кучкой карт памяти, набитых картинками. Я поставила себе цель фотографировать только то, что мне интересно», — объяснила она.

Чтобы получить как можно больше впечатлений от поездки по Транссибу, Джулия взяла билет в вагон третьего класса, плацкартный. Это позволило ей постоянно общаться с другими пассажирами, которые делились с ней всем, начиная с историй и фотографий своих семей и заканчивая ядреными сибирскими завтраками.

Как же получить удовольствие от поездки по Транссибирской железной дороге, традиционно входящей в список «того, что надо сделать, прежде чем сыграть в ящик» людей со всего мира? Далее — пять пунктов, которые отметила для себя Джулия.

1. Этот маршрут не так популярен у иностранцев с Запада, как можно предположить

«Я ожидала, что этот маршрут окажется куда более туристическим, но большая часть пассажиров оказалась из России, Сибири. Большинство людей ехало на поезде потому, что не могло позволить себе билеты на самолет.

Очень много студентов, особенно летом, когда они едут домой на летние каникулы. Еще было много-много солдат в увольнении.

Мне также встречалось много больших компаний пассажиров — например, семьи, возвращающиеся с отдыха. Русские люди очень дружелюбные. Сейчас я живу в Скандинавии, где все себе на уме. А на Транссибирской железной дороге люди всегда стремились к общению со мной, даже если они не разговаривали по-английски».

2. Лучше хорошо подготовиться

«Когда мы впервые садились на поезд, мы знали, что проведем в нем три дня, но не продумали кучу важных вещей — например, какую еду с собой взять. Люди очень обстоятельно готовятся к этому путешествию. Легко определить тех, кто уже много раз проделывал этот путь и точно знает, что нужно иметь при себе.

Мы узнали, что нам нужно, наблюдая за другими пассажирами. Есть вагон-ресторан, он, как правило, находится ближе к середине поезда, но мало кто там ест. В основном люди берут еду с собой. В каждом вагоне есть самовар с горячей водой, и все постоянно пьют чай. Часто встречаются люди с быстрорастворимой лапшой или супами в пакетиках. Другие люди берут уже приготовленные блюда из дома — я помню девушку, которая ехала из Москвы во Владивосток, и у нее с собой были контейнеры с этикетками, в которых была еда на каждый день поездки».

3. Лучший способ убить время в пути — поесть

«Вы не едите обед или ужин, вы едите непрерывно. Еда — повод познакомиться с другими пассажирами, поэтому мне часто предлагали какую-нибудь пищу — например, копченую рыбу.

Однажды утром мой сосед по вагону сказал, что если я не пробовала омуля, то я никогда не была на Байкале. Честно говоря, копченая рыба — не совсем то, чего мне хотелось в 7 утра, но оказалось вкусно. На каждой станции продают копченую и соленую рыбу».

4. Есть кто-то, кто вас разбудит, даже посреди ночи

«В каждом вагоне есть проводница — это такой человек, который проверяет билет и знает, где вы сидите. После того как поезд начинает движение, она приносит вам постельное белье. Помимо поддержания порядка в поезде, в ее обязанности входит побудка пассажиров перед их остановкой, где-то за полчаса, что особенно важно ночью».

5. Эта поездка может изменить вашу жизнь

«Я вернулась из этой поездки и ушла из преподавания. Для меня путешествие через всю Россию оказалось поворотным. Разумеется, так будет не у всех, но в дороге есть время подумать, и это позволяет взглянуть на свою жизнь со стороны. Пожалуй, похожее происходит и во время других длительных поездок, но Транссибирская железная дорога очень показательна в этом смысле. Поезд становится пространством для созидания и показывает вам не только Россию.