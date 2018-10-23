Как жил самый таинственный российский писатель

Николай Васильевич Гоголь прожил всего 42 года, но стал классиком отечественной литературы. В его жизни было немало загадок, да и кончина опутана тайной. Вот несколько фактов о жизни самого мистического российского писателя.

1. Гоголь обожал готовить и угощать гостей варениками и галушками.

2. Писатель был застенчив и предпочитал покинуть компанию, если там появлялся незнакомец.

3. Гоголь не общался с женщинами, некоторые даже уверены, что он умер девственником.

4. В завещании, написанном за семь лет до смерти, писатель просил похоронить его, только если будут наблюдаться явные признаки разложения.

5. Николай Васильевич отказывался фотографироваться, но если на этом настаивали, то старался любым способом прикрыться.

6. Живя в Полтаве, он переделал ветряную мельницу в своеобразное колесо обозрения и катал на ней малышей.

7. Как-то во время охоты Николай Васильевич чуть на застрелил другого классика, Ивана Сергеевича Тургенева. Случайный выстрел оказался не слишком метким, так что Тургенева спасли.

8. Идею для комедии «Ревизор» подал Александр Сергеевич Пушкин, который рассказал о некоем господине, заехавшем в провинциальный городок и под видом столичного чиновника обобравший местных дворян.