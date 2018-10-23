Девушка с протезом чувствует себя сексуальной

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от TESSA (@tessnyder) 11 Ноя 2017 в 7:14 PST Тесса Снайдер из Филадельфии потеряла ногу еще в детстве. Но девушка не сдалась: теперь она ходит с протезом и показывает остальным, что на этом жизнь не заканчивается. Она участвует в модных показах и, совершенно не стесняясь, выкладывает фотографии в купальнике.

В 2000 году, когда Тессе было 11 лет, у нее стала болеть нога. Сначала она не придавала этому значения.

«Постепенно, день за днем, когда я просыпалась, боль усиливалась. Однажды утром я проснулась в слезах, потому что мне потребовалось несколько минут, чтобы согнуть ногу».

Откладывать больше было нельзя, и девочку отвели к врачу. Ей сделали МРТ и биопсию. В этот день жизнь Тессы изменилась.

«Хирург стоял передо мной и как мог объяснял мне, 11-летней девочке, что у меня рак».

После постановки диагноза последовали семь месяцев химиотерапии. Тесса потеряла все волосы и стала питаться через трубку, потому что пища вызывала отвращение. Видя страдания дочери, родители предложили Тессе ампутировать ногу. И девушка согласилась.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от TESSA (@tessnyder) 6 Дек 2017 в 8:45 PST «Я думаю, что мои родители хотели дать мне какую-то власть, чтобы я сама могла решить, что делать. Они показали мне фотографии людей, которые продолжали жить обычной жизнью даже без ноги, и объяснили, что я снова смогу ходить, бегать и заниматься спортом. Хотя мне было 11, я уже понимала, что если можно избавиться от ноги и больше никогда не повторять эти мучения, почему бы и нет?»

Тессе ампутировали ногу в сентябре 2000 года, а через три месяца врачи сообщили ей, что она победила рак. Но это стало для девушки лишь началом трудного пути.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от TESSA (@tessnyder) 20 Апр 2018 в 9:43 PDT «2001 год стал для меня временем, когда я полностью изменилась. Я стала сильнее и училась ходить с протезом. Мой первый протез не сгибался в колене — он был специально разработан так, чтобы я набиралась сил и заново училась ходить».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от TESSA (@tessnyder) 1 Янв 2018 в 10:52 PST Когда Тесса вернулась в школу, она столкнулась с непониманием одноклассников. Ей было очень тяжело, особенно в подростковые годы. Но ей удалось победить. Сейчас от комплексов не осталось и следа. Тесса — счастливая жена и мать двоих детей. Она участвует в модных показах и смело фотографируется в купальнике, не скрывая свой протез.

«Мне нравится, что в свои почти 30 лет я чувствую себя красивее и сексуальнее, чем когда-либо. Не могу поверить, что когда-то переживала из-за этого. Мне потребовалось почти 20 лет, чтобы принять свой протез. Но я надеюсь, что моя история поможет остальным».