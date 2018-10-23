Что стало с манекенщицей из СССР Милой Романовской

Регина Збарская и Мила Романовская были абсолютными антиподами. Збарская — неприступная брюнетка, Романовская — открытая блондинка. Но именно благодаря тому, что Мила была совсем не похожа на свою соперницу, ей и доверили демонстрировать знаменитое платье «Россия» в Монреале . Несмотря на головокружительный успех, Романовская все-таки уехала из СССР.

Стремительная карьера

На самом деле Мила Романовская вовсе не собиралась становиться манекенщицей. По собственным словам Романовской, приведенным в книге Наталии Лебиной «Мужчина и женщина: тело, мода, культура. СССР — оттепель», она училась в электромеханическом техникуме в Ленинграде , когда одна из ее сокурсниц по имени Рита ушла из учебного заведения для того, чтобы построить карьеру в сфере моды.

Однажды Рита заболела и не смогла выйти на подиум. В связи с тем, что Романовская была внешне на нее похожа, ей по подсказке сокурсницы позвонили из Ленинградского дома моделей и попросили прийти на замену. Походка Милы и ее внешние данные привели всех в восторг. Романовской тут же предложили постоянную работу, а уже через несколько недель она отправилась в первую в своей жизни заграничную командировку в Финляндию.

Романовская — № 1

За считанные месяцы Романовская превратилась в звезду отечественного подиума, которую не стыдно было показать и за рубежом. Журнал «Советское радио и телевидение», предназначенный для журналистов, рекомендовал представителям этой профессии познакомить зрителя с Романовской. Тем более, что Мила, как сообщало издание, удостоилась звания «Мисс манекенщица» на Международном фестивале мод в Москве. И все это благодаря «высокой культуре, профессионализму, изяществу и артистизму» девушки.

Тем не менее Романовскую постоянно сравнивали с другой знаменитостью модной среды — Региной Збарской. Обе блистали на мировых подиумах в 60-х. Однако в 1967 году в этом негласном соперничестве победу одержала Мила Романовская. Именно тогда в Монреале проходил международный показ мод. Там платье под названием «Россия», пошитое специально для Збарской, демонстрировала Романовская. По мнению комиссии, блондинка в этом образе смотрелась более органично. После этого Милу в иностранной прессе стали называть не иначе как «Снегурочка» или «Березка».

Переезд и жизнь на западе

Между тем успех не только радовал Романовскую, но и приносил ей огорчения. К тому моменту, как Мила оказалась в зените славы, она уже состояла в браке. Муж начал ее ревновать, из-за чего им вскоре пришлось расстаться. Некоторое время манекенщица встречалась с актером Андреем Мироновым , а затем снова вышла замуж. Ее избранником стал художник Юрий Купер . Эти отношения и определили судьбу Романовской. В 1972 году супруги решили уехать. Перед отъездом чету вызывали на Лубянку для того, чтобы провести с Романовской и Купером «профилактическую беседу». Но в конце концов их все-таки выпустили.

Поначалу они обосновались в Израиле, а затем перебрались в Великобританию. Несколько лет Романовская и Купер прожили в Лондоне. Но и этот брак не оказался долговечным. После развода Юрий Купер отбыл во Францию, а Мила Романовская с дочерью остались в Англии. Там женщина продолжила свою модельную карьеру. Вскоре она снова вышла замуж, на этот раз за англичанина по имени Дуглас Эдвардс. Они вместе и по сей день.