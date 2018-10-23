Что случилось с первым мужем Ирины Купченко

Первый супруг известной актрисы Ирины Купченко был художником. Они познакомились в конце 60-х годов во время работы над картиной Михалкова-Кончаловского «Дворянское гнездо». Через 10 лет Николай Двигубский уехал на родину, во Францию. Там он и умер в 2008 году.

Детство и юность во Франции

Николай Львович Двигубский родился в 1936 году во Франции в эмигрантской семье. В свое время не только родители, но и многие родственники Двигубского перебрались именно в эту европейскую страну. Так, двоюродной сестрой будущего художника была известная французская актриса русского происхождения, супруга Владимира Высоцкого Марина Влади . В юности Двигубский даже подумывал стать артистом балета, как и мать Влади. Но не сложилось.

Окончив школу, Николай поступил в высшую школу изящных искусств, выпускниками которой были многие знаменитые художники Франции, Германии, Великобритании и других государств Европы и мира. Однако тогда сделать карьеру на западе Двигубскому не удалось. В 1956 году его родители решили вернуться в Союз.

Друг Кончаловского

Прибыв на свою историческую родину, Николай Двигубский продолжил заниматься любимым делом. Он окончил ВГИК по специальности «художник-постановщик» и принялся трудиться в сфере советского кинематографа. Еще будучи студентом, Двигубский, благодаря своему происхождению, сблизился с Андреем Михалковым-Кончаловским, который очень интересовался западной жизнью. Впоследствии Кончаловский часто приглашал приятеля для работы над очередной картиной.

Однако общими для Двигубского и Кончаловского были не только съемочная площадка, но и знакомые женщины, а порой и жены. Это обстоятельство нередко становилось поводом для шуток среди их коллег. Так, именно Кончаловский по просьбе Двигубского свел того с первой супругой актрисой Жанной Болотовой . Ирина Купченко сошлась с художником после романа с самим Андреем Сергеевичем. А третий брак Двигубский вообще зарегистрировал с бывшей женой Кончаловского Натальей Аринбасаровой.

Когда отношения между Ириной Купченко и Андреем Кончаловским сошли на нет, актриса увлеклась Николаем Двигубским, который был занят на съемках драмы упомянутого режиссера «Дворянское гнездо». Купченко играла в этом же фильме главную роль. Окружающим Купченко и Двигубский казались счастливой парой, но через год по неизвестным причинам они разошлись. А потом в жизни художника появилась Наталья Аринбасарова. Однако и с третьей супругой, которая в 1974 году родила Двигубскому дочь Екатерину, он тоже развелся.

Неожиданная смерть

В 1980 году Николай Львович решил уехать обратно, во Францию. Там он снова женился, на этот раз на француженке. Чета обосновалась на Северо-Западе страны, в одном из замков Нормандии. Через 28 лет в этом же замке Двигубский покончил с собой. 25 октября 2008 года художник дождался, когда его супруга уедет по делам, включил Рахманинова и ушел в мир иной.

Позже в интервью изданию «Караван историй» его дочь Екатерина признавалась, что до конца понять мотивы, побудившие отца на столь отчаянный шаг, она не может. Известно, что Николай Двигубский перенес онкологическое заболевание, однако, по словам все той же Екатерины, к моменту смерти художник успешно поборол недуг.